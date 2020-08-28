«Упростить льготную ипотеку, помогать открывать свое дело». В Прикамье подумали над тем, как поддержать молодые семьи

Встречу провели в режиме видеоконференции. Фото: Андрей МАТЛИН

Составить до конца декабря тематический график онлайн-курсов для членов семей, которые думают об открытии своего дела. Выйти с инициативой на федеральный уровень с предложением распространить действие льготной ипотеки не только на новостройки, но и на вторичное жилье. Активизировать работу в муниципалитетах по принятию нормативной базы насчет денежных компенсаций взамен земли для многодетных.

Эти и другие предложения прозвучали на круглом столе «Экономическая самостоятельность семьи», организованном по инициативе штаба общественной поддержки Дмитрия Махонина.

Этот штаб был создан в начале августа и будет работать до 2030 года. Сегодня в нем около 200 человек - представители некоммерческих и профсоюзных организаций, лидеры общественного мнения, руководители территорий, предприятий, депутаты разного уровня, почетные граждане и заслуженные ветераны.

- Наша главная цель – это совместная работа на благо Пермского края, – сформулировал основные задачи штаба врио губернатора Дмитрий Махонин. - При этом нужно обязательно опираться на мнение людей. Сегодня в регионе реализуются 12 национальных проектов, инициированных Владимиром Путиным, и 50 региональных проектов. Это серьезные финансовые вложения в социальную сферу и развитие инфраструктуры. Очень важно иметь обратную связь с населением. Жители лучше всех знают, как на местах ведется стройка и оснащаются социальные объекты. Ключевая задача сейчас – организовать системную работу с гражданами, чтобы ответы на их вопросы были найдены и решены с использованием полномочий соответствующих лиц и ведомств.

Глава Прикамья предложил руководителям общественных организаций провести круглые столы по социальным темам, которые волнуют жителей региона. И, получив обратную связь от людей, сформулировать конкретные рекомендации в адрес краевой власти, чтобы разработать стратегию их реализации. Один из таких круглых столов посвятили вопросам поддержки семей.

«НАВЫКИ ЕСТЬ, НУЖНЫ ЗНАНИЯ»

- Я давно вынашивал идею открыть автомастерскую, чтобы обеспечивать свою семью, - рассказал на круглом столе Никита Рязанов, - Опыт автоэлектрика у меня есть, но я не знал, как начать свое дело, как рекламировать свои услуги. Чтобы восполнить этот пробел, я стал участником проекта «Социальный контракт: Учимся вместе». И у меня все получилось!

Участники делились своим опытом. Фото: Андрей МАТЛИН

В этом году в Прикамье реализовывался пилотный проект по преодолению бедности. Было значительно расширено финансирование и параметры системы социальных контрактов, которые могут заключить прикамские семьи, чтобы развить свой потенциал и повысить благосостояние.

Как отметила координатор встречи, председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, мастерства, отцовства и детства «НАСМНОГО», член штаба общественной поддержки Дмитрия Махонина Ирина Ермакова, если раньше семьи могли получить субсидии от 20 до 50 тысяч рублей, то теперь – до 250 тысяч. Кроме того, поддержка теперь оказывается и для трудоустройства прикамцев.

- К нам приходят люди, которые имеют профессиональные навыки, но им нужны знания о том, как открыть свое дело, как его развивать, - отметила Ирина Ермакова. - В частности, многих интересует, например, как продвигать свою продукцию в социальных сетях. Они спрашивают, где могли бы получить удаленное обучение по каким-то конкретным темам.

Руководитель краевого Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Екатерина Макаренко сообщила, что на сайте центра «Мой бизнес» опубликован график таких онлайн-занятий на сентябрь.

Участники встречи отметили, что такой план должен быть на весь год. Представители краевого правительства пообещали, что сформируют его до конца декабря. Со своей стороны представители общественности пообещали провести опрос на площадках «НАСМНОГО» и Совета отцов Прикамья, чтобы выяснить, какие именно конкретные знания требуются членам семей в той или иной сфере, чтобы сделать обучение более эффективным.

Такие рекомендации записали в итоговый протокол встречи.

«НАДО БЫ ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ»

- Один из основных вопросов, который волнует всех, это, конечно же, жилье, - отметил Антон Александров, который провел специальное исследование запросов молодых семей. - Сейчас появился такой инструмент, как льготное кредитование. Но в нем есть ограничение – такая ипотека касается только новостроек. Но в том же Краснокамске, где я живу, отнюдь не наблюдается активного жилищного строительства, а что говорить о сельских территориях? Почему бы не изменить «правила игры» и не распространить условия льготной ипотеки и на вторичное жилье?

Эксперты высказывали свое мнение. Фото: Андрей МАТЛИН

- Мы не можем вносить коррективы в федеральное законодательство, но если общественная организация предлагает, то мы готовы выйти с инициативой на федеральный уровень - о внесении таких поправок, - сообщила заместитель министра социального развития Пермского края, начальник управления реализации государственных гарантий социальной защиты Ирина Петроградских.

Такие рекомендации в адрес краевой власти записали в итоговый документ встречи.

"ЗЕМЕЛЬНЫЕ" ДЕНЬГИ ХОТЕЛИ БЫ НАПРАВИТЬ НА ИПОТЕКУ"

Рассмотрели на круглом столе и такой вопрос, как предоставление семьям денежных компенсаций взамен земли для индивидуального строительства.

- Многие семьи готовы были бы получить такую компенсацию, но хотели бы направить ее не на приобретение земли, а, например, на ипотеку, - сообщила координатор Пермской региональной организации «НАСМНОГО» в Соликамске Марина Рязанова. – У нас в Соликамске есть земельные участки, но они зачастую не имеют необходимой инфраструктуры, и сложно на них быстро что-либо построить.

Недавно Законодательное собрание Пермского края предоставило право муниципалитетам принимать решения о том, чтобы такие компенсации можно было направлять не только на покупку земельных участков. На встрече прозвучало предложение о том, чтобы активизировать в муниципалитетах рассмотрение этого вопроса.