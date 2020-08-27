Коронавирус в Перми последние новости на 28 августа 2020: половина новых заболевших выявлена в краевом центре

54 новых заболевших проходят лечение в больницах, четверо – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Фото: архив "КП"

На утро 28 августа количество инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 7638 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, четверо – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 0,8, коэффициент распространения болезни - 0,96. Из 58 новых инфицированных – 17 мужчин, 39 женщин и двое детей (один мальчик и одна девочка). Среди взрослых, кто младше 45 лет – 9 человек, 32 человека в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки в крае было зафиксировано три летальных исхода: все пациенты умерли от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в Прикамье было зафиксировано 206 летальных исходов от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Инфографика: Яндекс.

Новые заболевшие проживают в 19 территориях региона.

- Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре – 31 человек, - сообщили в краевом оперштабе. - Три новых случая выявлено в Губахе, еще по два заразившихся - в Очере, Березниках, Кизеле, Соликамске, Куединском и Кишертском муниципальных округах. По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в Александровске, Чайковском, Горнозаводске, Гремячинске, Добрянке, Ильинском Лысьве, Октябрьском, Пермском районе, Чусовом и Бардымском округе.

По-прежнему остается «свободным» от коронавируса только один Косинский муниципальный округ.