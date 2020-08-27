«Грипп + коронавирус». Топ-5 важных вопросов о вакцинации в Перми

Чем выше процент охвата населения прививками, тем меньше будет заболевших Фото: Анастасия Осипова

Впереди осень, а это значит, что начинается сезон простуд. Особенность предстоящего эпидсезона в том, что на эпидемию гриппа будет наслаивается пандемия коронавируса, поэтому вопрос вакцинации сейчас - один из самых актуальных. Причем, чем выше процент охвата населения прививками, тем меньше будет заболевших.

Известно, что ситуация с COVID-19 в Прикамье начинает стабилизироваться: снижается количество инфицированных, снимаются ограничения, введенные в работе организаций сферы услуг. Однако 1 сентября, когда большое количество детей после долгого перерыва встретятся, эпидемиологи не исключают подъема заболеваемости. Одновременно неизбежна и сезонная заболеваемость ОРВИ, а впоследствии и гриппом.

Какие вирусы будут циркулировать

Самый эффективный способ защиты от гриппа – это вакцинопрофилактика. Эпидемиологи говорят, что прививаться от гриппа в этом сезоне нужно еще и потому, что болезнь будут вызвать ранее не циркулировавшие штаммы гриппа типов А и В. Поэтому эпидемический подъем ожидается более интенсивным.

А четырехвалентная вакцина отечественного производства сможет защитить пермяков от этого.

- Федеральная поставка вакцины от гриппа в Пермский край ожидается в конце этой – начале следующей недели, - отметил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. - Задача перед нами стоит масштабная: привить от гриппа в максимально сжатые сроки более полутора миллионов человек. В прошлые годы охват населения составлял 52%, то в этом эпидсезоне нужно привить до 60%. Одновременно с вакцинацией от гриппа будут прививать пневмококковой вакциной лиц из группы риска: призывников, людей старше 65 лет, пациентов интернатов.

В первую очередь вакцинации от гриппа подлежат дети, студенты, работники образовательной и социальной сферы, работники здравоохранения, а также лица старше 60 лет и имеющие хронические заболевания.

Где будут ставить прививки?

В крае сейчас создано более 1100 прививочных бригад. Также прививочные кабинеты будут организованы в местах большой проходимости людей: в торговых центрах Перми и края. Уже получено согласие на то, что прививочные бригады будут работать в здании «Пермской Ярмарки», в «Ленте», в «Столице».

Детей будут прививать по месту работы или учебы: в школах, вузах или ссузах. Там же будут прививаться и педагоги. По месту работы будут ставить прививки сотрудникам крупных предприятий и организаций.

Все остальные категории могут обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства. Перед вакцинацией человека должен осмотреть врач или фельдшер. После прививки требуется 10-14 дней, чтобы выработался иммунитет.

Нужно ли отказываться от вакцинации?

Конечно, вакцинация носит рекомендательный характер, и право отказаться от прививки для своего ребенка у родителей есть. Для этого они должны написать письменный отказ. Важно: если прививки нет, то не пустить вас в школу или детский сад из-за этого никто не имеет права.

- Но такие родители должны понимать, что и отвечают за последствия, которые могут произойти, тоже они сами, - говорит Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев. - Единственная мера, которая сегодня работает – это вакцинопрофилактика. За все время моей работы в Управлении – с 1996 года - осложнений от вакцинации от гриппа в регионе не было зарегистрировано. К сожалению, опасен не сам грипп, а те осложнения, которые после него возникают. И микс ковид-грипп, который может случиться в наступающем эпидсезоне – это плохо.

- Мы надеемся, что антипрививочники снизят свою активность, - отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии ГОУ ВПО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Ирина Фельдблюм. - Во время пандемии COVID-19 все прочувствовали, что такое. Мы ничего не можем сделать, чтобы убрать заболеваемость, которая передается воздушно-капельным путем. Вакцинация необходима, чтобы уменьшить темпы распространения вируса, чтобы наше здравоохранение не захлебнулось.

Прививка от гриппа, потом от COVID-19

С вакциной от COVID-19 эпидемиологи будут работать в этом году впервые. Поэтому кампания по вакцинопрофилактике от гриппа начинается раньше. Время для вакцинации сейчас подходящее, заболеваемость ОРВИ ниже уровня прошлого года на 30%.

Переживать, что из-за ранней вакцинации прививки не «хватит» до марта, когда эпидемия гриппа пойдет на спад, тоже не стоит. Продолжительность иммунитета формируется на 6-8 месяцев.

Итак, в сентябре-начале октября эпидемиологи планируют провести вакцинацию от гриппа, потом будет двухнедельный перерыв, а уже в октябре-ноябре по мере поступления вакцины в край начнется вакцинация от COVID-19. В первую очередь от коронавируса будут прививать педагогов и врачей.

Чем поддержать иммунитет?

- Неспецифическая профилактика для всех болезней, передающихся воздушно-капельным путем, в том числе гриппа, ОРВИ и COVID-19 едина: носить маски, избегать мест массового скопления людей, стараться держаться подальше от людей, которые чихают и кашляют, полноценное здоровое питание, хороший сон и регулярное мыте рук, - отметил Виталий Костарев.