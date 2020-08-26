«Зулейха», «Географ», «Сердце Пармы». Чем запомнились современные фильмы, которые снимали в Пермском крае

Начались съемки фильма "Одна". Фото: источник "КП"-Пермь"

«Одна»

В окрестностях Губахи ведутся съемки фильма-катастрофы «Одна», основанного на реальных событиях 1981 года, когда в небе над Амурской областью столкнулись пассажирский Ан-24 и бомбардировщик Ту-16.

Погибли 36 человек. Чудом удалось выжить только одной пассажирке - 20-летней студентке Ларисе Савицкой, которая вместе с мужем возвращалась из свадебного путешествия. История ее выживания в амурской тайге и легла в основу фильма.

Фото: источник "КП"-Пермь"

Главную роль в картине играет молодая актриса Надежда Калеганова. Также в фильме заняты актеры Виктор Добронравов, Ян Цапник, Сергей Белов, Юрий Лопарев и Леонид Громов.

Пока в Губахе идет подготовительный период: снимают общие планы и кадры с главной героиней, официальные съемки начнутся 28 августа.

Фото: источник "КП"-Пермь"

«Исправление и наказание»

24 августа начались съемки первого тюремного ситкома «Исправление и наказание». Действие сериала разворачивается в Пермском крае, где главная героиня по имени Алена работает в колонии-поселении. Много лет назад ее отец оформил на свою гражданскую жену, маму Алены, финансовую пирамиду. После чего забрал все деньги и сбежал.

Разбогатев, отец Алены пожертвовал кругленькую сумму денег на строительство храма, а когда прибыл на его открытие, то на голову ему свалился какой-то плохо закрепленный колокол, и он… умер. После похорон олигарха его новая семья занялась дележкой наследства, но выяснилось, что все деньги лежат на заграничных счетах, к которым у них нет доступа. А все имущество якобы завещано его внебрачной дочери, той самой Алене, которая в настоящее время работает заместителем начальника в ныробской колонии.

Семья олигарха решили наехать на женщину и в качестве устрашения сжечь ей дом, но в результате их арестовывают и отправляют прямо в колонию, которой как раз и заведует Алена.

Роль главной героини исполняет известная актриса Анна Михалкова. 16-серийный фильм будет показан на канале ТНТ в 2021 году.

А мы решили вспомнить, какие еще фильмы снимались в Пермском крае за 10 лет.

«Географ глобус пропил»

Съемки фильма по роману Алексея Иванова проходили в Перми в 2010-11 годах. Главную роль - пьющего учителя географии Служкина - сыграл Константин Хабенский. Роли его учеников исполнили пермские подростки, многие из которых потом стали профессиональными актерами.

Константин Хабенский в роли учителя Служкина. Фото: кадр из фильма

Одной из съемочных площадок стала школа № 1 в микрорайоне Нижняя Курья. Именно в ней когда-то учился писатель Алексей Иванов. Класс и учительская настолько понравились киношникам, что они и переделывать почти ничего не стали – оставили те же столы, шкафы, зеркала, кресла, разве что компьютеры убрали, да карты повесили и глобус поставили.

Картина собрала большой «урожай» наград. В частности, «Географ» получил сразу четыре приза фестиваля «Кинотавр-2013», в том числе гран-при, а Константин Хабенский был признан лучшим актером.

«Елки»

Первая новогодняя комедия «Елки» вышла на экраны в 2010 году. И с тех пор в каждой из частей «Елок» были эпизоды, связанные с Пермью. Нашими земляками по сюжету были безбашенные лыжник и сноубордист, играли которых Александр Головин и Александр Домогаров-младший. Но снимались сцены с их участием не в Перми. Кадры с видами города просто вмонтировали позже.

Лыжник и сноубордист Фото: кадр из фильма

Зато в Перми снимали массовую сцену для «Елок-3», в которой люди, одетые в яркую зимнюю одежду, составляли буквы «Д» и «Л». Эти буквы стали частями фраз «С новым годом!» и «Делай добро», показанными в финале фильма.

Съемки проходили на площади перед Театром-Театром, где специально была возведена 8-метровая елка. Жители города пришли на съемочную площадку, прихватив с собой лыжи, сноуборды, коньки, шубы и валенки. Вот только снималась эта новогодняя сцена 1 августа, в разгар жары. Да, в 2013 году начало августа было очень жарким…

«Время первых»

Космическая драма о первом выходе человека в космос и драматической посадке «Восхода-2» весной 1965 года. Отказала автоматика, и Алексею Леонову и Павлу Беляеву пришлось сажать космический корабль вручную. Он приземлился посреди тайги на севере Прикамья.

В Пермском крае съемочная команда фильма «Время первых» работала в марте 2016 года над сценами приземления и поиска космонавтов. Снимали заснеженные пейзажи возле поселка Усьва и около Каменного города.

Для фильма "Время первых" засняли заснеженные прикамские пейзажи. Фото: "Зеленый ветер"

Главные роли в фильме сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский. Но они в Прикамье не приезжали. Здесь их заменили дублеры.

«Отчий берег»

«Отчий берег» - это драматическая 16-серийная сага, действие которой разворачивается на Урале в довоенные, военные и послевоенные годы. В центре - жизнь семьи Морозовых, двух братьев и двух сестер: Алексея, Степана, Алены и Варвары, между которыми складываются непростые взаимоотношения.

Алексей Кравченко в фильме "Отчий берег". Фото: "Стар медиа"

Съемки проходили в Перми - на Гайве, Бахаревке, в Рабочем поселке, у Театра кукол и в Разгуляе, а также в Кунгуре и поселке Кусье-Александровский.

Кадр фильма "Отчий берег". Фото: "Стар медиа"

-Воображение мое рисовало такую картинку: деревня на берегу реки, вокруг скалистые горы, поросшие хвойным лесом. Я искала именно такую деревню. И когда мои ассистенты прислали фотографии поселка Кусье-Александровский, я сказала: именно эти места я и видела в своем воображении, - вспоминает режиссер и сценарист фильма «Отчий берег» Милена Фадеева. - И когда мы приехали на место, у меня даже дыхание перехватило, настолько все соответствовало моим представлениям. Даже дом, в котором живут главные герои, оказался именно там, где я и поместила в своем сценарии - на окраине поселка. Это волшебство какое-то!

Кадр фильма "Отчий берег". Фото: "Стар медиа"

«Два берега»

Две большие семьи дружно живут на разных берегах широкой реки. Но революция переворачивает спокойный уклад жизни деревенской глубинки. Население разделяется на два непримиримых лагеря. Семьи становятся идейными врагами. Их повзрослевшие дети хотят быть вместе и никогда не расставаться, но родители категорически возражают против их союза. Парню и девушке приходится делать непростой выбор между родственными чувствами и сердечной привязанностью.

В фильме "Два берега" играла Мария Голубкина

Телевизионный фильм «Два берега» снимался в 2018 году в Кунгуре, а также на территории поселков Пашия, Усьва, Шумихинский и Кусье-Александровский.

Кадр фильма "Два берега"

«Зулейха открывает глаза»

Несколько эпизодов восьмисерийного фильма по книге казанской писательницы Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» снимали в Хохловке, где построили поселок ссыльных поселенцев Семрук, и на берегу Камы, которая исполнила роль Ангары. Фильм рассказывает о молодой женщине, в 30-е годы прошлого века попавшей под раскулачивание и сосланной в Сибирь.

Чулпан Хаматова сыграла Зулейху Фото: кадр из фильма

- Это реальная история моей бабушки, - рассказала Гузель Яхина. - Ей было 7 лет, когда их семью раскулачили и отправили в Сибирь. Она провела 16,5 лет в Пит-Городке на реке Большой Пит, таежном поселке, ставшем прообразом Семрука. Другое дело, что моя героиня не списана с бабушки, это совсем другая женщина. Бабушка была маленькой девочкой, и ее характер формировался в сибирской ссылке. Мне же было интересно, как меняется характер взрослой женщины под напором обстоятельств.

Главную роль сыграла Чулпан Хаматова.

«Реальные пацаны против зомби»

После успешного сериала «Реальные пацаны» в 2019 году в Перми прошли съемки полнометражного фильма «Реальные пацаны против зомби».

В результате зомбиапокалипсиса Пермь оказалась блокирована бойцами Росгвардии и лишена связи с внешним миром. Коляну вместе с остальными реальными пацанами придется в одиночку спасать родной город от нашествия нечисти. Они стреляют по зомби из ружей и пистолетов, сжигают их, вбивают осиновые колы и работают электропилами... Зомби, как им и полагается, толпами ходят по Перми, жрут оторванные ноги и руки и заполняют собой весь город...

К своим ролям вернулись Николай Наумов, Зоя Бербер, Владимир Селиванов, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов, Валентина Мазунина, Сергей Ершов.

«Сердце Пармы»

В окрестностях Губахи прошлым летом построили деревянную крепость. Она стала местом съемок фильма «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова. Фильм рассказывает о молодом князе Михаиле, его жене – ламии Тичерти и противостоянии Пармы с Великим Московским княжеством. В картине снимались Федор Бондарчук в роли Великого князя Московского, Александр Кузнецов в роли князя Михаила, Евгений Миронов в роли епископа Ионы.

Александр Кузнецов в роли князя Михаила Фото: кадр из фильма

Премьера «Сердца Пармы» должна была состояться в этом году, но ее перенесли на 2021 год.