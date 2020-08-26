Стало известно, где построят третий мост через Каму

Фото: Инстаграм Дмитрия Махонина

Речь о необходимости третьего моста через Каму идет уже много лет. Еще в 2008 году рассматривалось несколько вариантов его расположения. Мост мог соединять с правым берегом Мотовилиху, Пермь-II, Разгуляй или выходить из створа улицы Крисанова.

Четвертый вариант и рассматривается сейчас как приоритетный. Об этом сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, 26 августа было подписано соглашение о сотрудничестве региона в рамках государственно-частного партнерства с Группой «ВИС», в том числе и по строительству нового моста через Каму. .

- Уже готовы предварительные эскизы, - рассказал Дмитрий Махонин в своем Инстаргаме. - Рассматривается несколько вариантов расположения моста. Приоритетный – створ улицы Крисанова.Проект такого масштаба в крае еще не реализовывался, предстоит продолжительная работа в связке с федеральными ведомствами. Новый мост должен стать одним из новых символов города и всего края.

Напомним, сейчас в Перми через Каму переброшены два моста - коммунальный, который был построен в 1967 году и нуждается в капитальном ремонте, и Красавинский.