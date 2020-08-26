«Увидеть их - большая редкость». В Пермском крае на видео попало удивительное атмосферное явление

Фото: Алексей Яковлев и Антон Турыгин

Редкое погодное явление - серебристые облака - попало в объектив камеры волонтеров заповедника «Вишерский» Алексея Яковлева и Антона Турыгина в ночь с 11 на 12 августа 2020 года.

- Увидеть серебристые облака – большая редкость, - рассказывает сотрудник заповедника Олеся Лоскутова. - Наблюдать серебристые облака на Урале можно лишь в летние месяцы, только в период глубоких сумерек на фоне темного неба, когда отсутствуют низкие, тропосферные облака. Днем, даже на фоне чистого голубого неба, они не видны: очень уж они «тонкие»…

Стоит отметить, что серебристые облака - это самые высокие облачные образования в земной атмосфере.

- Образуются они на значительных высотах 70–95 км. Для специалистов - геофизиков и астрономов - они представляют большой интерес по причине того, что эти облака рождаются в области температурного минимума, где атмосфера охлаждена до –70° С, а иногда и до –100° С. Иначе их называют еще полярными мезосферными облаками (polar mesospheric clouds, PMC), или ночными светящимися облаками (noctilucent clouds, NLC). Именно последнее название, наиболее точно отвечающее их внешнему виду и условиям их наблюдения, принято как стандартное в международной практике. Также серебристые облака представляют собой единственный естественный источник данных о ветрах на больших высотах, - объясняет Лоскутова.

Также Олеся Лоскутова поделилась редкими снимками с высшей точки Пермского края Тулымского камня.

Фото: Алексей Яковлев и Антон Турыгин

Фото: Алексей Яковлев и Антон Турыгин

Фото: Алексей Яковлев и Антон Турыгин

Фото: Алексей Яковлев и Антон Турыгин

Фото: Алексей Яковлев и Антон Турыгин

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