Дмитрий Махонин: «Нужно устранить в Прикамье территориальное неравенство в сфере образования»

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В этом году конференция педагогических работников Прикамья проходила в очно-заочном режиме: по соображениям антивирусной безопасности педагоги и директора школ подключились с помощью видеоконференцсвязи.

На конференции были подняты очень важные вопрос. Участие в ней приняли глава региона Дмитрий Махонин и директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения Российской Федерации Павел Кузьмин.

В своем выступлении Дмитрий Махонин поставил задачу: двигаться по пути создания равных возможностей для получения качественного образования для детей всего Пермского края, и в городах, и в сельских территориях.

- С этой целью ведется масштабное строительство школ и детских садов, - отметил Дмитрий Махонин. - Началась работа по расширению возможностей получения дополнительного образования, что позволит ребятам «прокачать» свои навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда. В частности, осенью планируется открыть краевой Центр образования детей «IT-куб», где школьники Прикамья ежегодно будут обучаться современным цифровым компетенциям в сфере информационных технологий.

В этом году два мобильных технопарка «Кванториума» посетят 12 отдаленных сельских территорий Пермского края - в течение двух недель ребята будут возможность осваивать образовательные направления этого центра.

Кроме того, в крае планируется открыть 21 центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они появятся в 20 территориях региона, в них будут обучаться почти 10 тысяч детей по дополнительным программам и более 17 тысяч по основным предметам - технология, ОБЖ, информатика.

- Благодаря национальному проекту «Образование», инициированному президентом России, регионы получают серьезную поддержку, в них появляются «Точки роста», IT-куб, – отметил Павел Кузьмин.

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Представитель федерального ведомства посетил площадки дополнительного образования по современным направлениям – IT-куб и детский технопарк «Кванториум», а также мастерские Пермского авиационного техникума.

«IT-куб уже объявил набор в группы, - сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. – В этом учебном году он примет не менее 500 человек. Образовательная программа включает 6 актуальных и востребованных направлений, разработанных совместно с партнерами – лидерами ИТ-рынка. Обучение по каждому направлению рассчитано минимум на 72 академических часа и будет проходить в будни, в удобное для детей время. Обучаться в центре будут дети 7-18 лет. Ребята смогут получить начальные ИТ-навыки и представление об ИТ-профессиях. Реализация проекта стала возможна благодаря национальному проекту «Образование».

НАША СПРАВКА

Набор в IT-куб продлится до конца сентября. Для поступления нужно заполнить анкету на сайте центра «IT-КУБ.Пермь» itcube59.ru. Первый набор рассчитан на детей 12-17 лет, в будущем учиться в центре смогут ребята 7-18 лет.

Направления IT-куб следующие: разработка приложений виртуальной и дополненной реальности, искусственный интеллект, цифровая гигиена и работа с большими данными, программирование на языке Python, системное администрирование и разработка для мобильных устройств.

Стать воспитанником «Кванториум Фотоника», может любой желающий в возрасте 12-18 лет, заполнивший анкету и выполнивший творческое задание на сайте технопарка https://kvantorium-perm.ru/invite/.

Обучение в детском технопарке проходит по 10 ключевым направлениям – квантумам: IT-квантум, Энерджиквантум, Робоквантум, VR/AR, Биоквантум, Космоквантум, Промышленный дизайн, Аэроквантум, Наноквантум, квантум Фотоника. Также для учеников будет работать HiTech-цех высокотехнологичного оборудования, площадка для тестирования различных устройств, медиа-библиотека и зона отдыха.