Родители пермских учеников начали активно скупать все нужное для школы

До начала учебного года осталось совсем немного времени. Фото: Алена МАРТЫНОВА

После того, как в Прикамье официально объявили, что учебный год начнется как обычно, и 1 сентября учащиеся пойдут в школу, пермяки стали активно покупать товары школьного ассортимента.

В частности, в сети магазинов «Семья» зафиксировали, что с середины сентября начался резкий рост спроса в этой категории.

- В этом году родители некоторое время «выжидали», - отмечают в «Семье». - Обычно высокий спрос на товары школьного ассортимента отмечается в июле-августе. Мамам и папам школьников важно было убедиться, что учебный год начнется как обычно за партами, а не у экранов домашних компьютеров. И резкий рост спроса, который обычно происходит в начале августа, сместился на середину месяца. Вероятно, он продлится чуть дольше, чем обычно, - до второй-третьей недели сентября.

Как отмечают в этой торговой сети, наибольшим спросом у родителей, чьи дети 1 сентября пойдут в школы, пользуются тетради, принадлежности для письма и рисования, портфели, ранцы, пеналы, обложки для книг и тетрадей.

Задача о школьном наборе.

- В этом году мы уделили большое внимание ассортименту, который составляет весомую долю в стоимости набора школьника, - говорит директор сети магазинов «Семья» Элина Еренко. - В первую очередь, это портфели и ранцы. Минимальная стоимость портфеля, который можно купить в «Семье» составляет 549 рублей, средняя – 799 рублей.

По расчетам «Семьи», чтобы собрать условный набор первоклассника, который рекомендуют родителям сами учебные заведения, потребуется от 2 тысяч рублей, это – без учета стоимости школьной формы. Средний набор обойдется примерно на 50 процентов дороже.

В этом году «Семья» расширила ассортимент и добавила базовые предметы школьного гардероба – блузки, сорочки и футболки, которые подойдут как для ношения со школьной формой, так и в качестве самостоятельных вещей, - говорит Элина Еренко. – Как и раньше в нашей сети представлены товары для оборудования детских комнат, например, органайзеры для канцелярских принадлежностей и настольные лампы.