У каждого жителя Пермского края появится Единая карта

Единая электронная карта появится у каждого пермяка и у каждого жителя края. Фото: Василий Вахрин

Единая электронная карта есть у жителей крупных российских городов. Планируется, что вскоре появится она и у жителей Пермского края.

- Дмитрий Махонин поручил Министерству информационного развития и связи Пермского края разработать информационную систему для запуска электронного социального проекта, - сообщает пресс-служба администрации губернатора края.

В памяти единой электронной карты будет содержаться информация о ее владельце: фамилия, имя и отчество, дата рождения, фотография держателя, данные документа, удостоверяющего личность, данные СНИЛС и полиса медицинского страхования.

Единая электронная карта станет персональным электронным ключом к городской инфраструктуре, сервисам и дисконтной программе, с ее помощью можно будет получать транспортные, социальные, коммерческие и образовательные услуги.

- Карта позволит удобно и безопасно получать услуги без предоставления большого количества подтверждающих документов, - отметил Дмитрий Махонин. – К тому же ее можно будет хранить на мобильном устройстве, а пластиковый аналог – на базе банковской карты как дополнительную реализацию в качестве привычного средства.

Сейчас министерство информразвития и связи вместе с исполнительными органами власти определяют перечень государственных и муниципальных услуг и сервисов для включения в состав Единой карты.

Предполагается, что «умный пластик» будет интегрирован с существующими приложениями и сервисами, действующими на территории Пермского края, в том числе может использоваться как льготный идентификатор пользователя, а также предоставит право на получение скидок при оплате товаров и услуг в организациях-партнерах дисконтной программы даже за пределами региона. Чтобы достичь этого, ведутся переговоры с крупными торговыми сетями, аптеками, АЗС.

Прототип и функционал Единой карты должен быть разработан до конца года, а пилотный запуск проекта – реализован весной.