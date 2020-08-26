Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал строительство нового корпуса детского сада в мкр. Вышка II

Фото: «СтройПанельКомплект»

21 августа, в рамках рабочей поездки в Мотовилихинский район врио главы Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал строительство нового корпуса детского сада № 411 «Планета Здорово».

Генеральным подрядчиком строительства по муниципальному контракту выступает застройщик «СтройПанельКомплект». Строительство ведется с начала 2020 года. На объекте завершен монтаж и начаты внутренние отделочные работы.

Детские сады застройщик возводит с применением технологии WanderBlok. Применение данной технологии обеспечивает высокое качество объекта, отличные характеристики энергоэффективности и высокую скорость производства работ. Стены здания выполняются из стеновых панелей, собранных на автоматизированной австрийской линии. Детский сад рассчитан на 350 ребят, в нем расположится 16 групп, в том числе 4 ясельные.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Объект строится в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России.

Дмитрий Махонин особо отметил, что все работы ведутся без нарушения сроков. «В ноябре подрядчик обещает садик сдать: подрядчик опытный, работы идут в графике. Благодаря таким компаниям масштабная программа по строительству детских садов в Пермском крае имеет все шансы быть реализованной. Мы со своей стороны и дальше будем следить и контролировать, как идут работы», – подчеркнул глава региона.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Генеральный директор «СтройПанельКомплект» Виктор Суетин, пояснил, что финансирование из бюджета позволяет строить в столь короткие сроки и достаточно быстро, а потенциал пермских застройщиков огромен – они готовы строить много, быстро, качественно».

Фото: «СтройПанельКомплект»

Застройщик также отметил, что сегодня в Перми возводится большое количество социальной инфраструктуры, что является результатом эффективной работы администрации города и края, а также возможностей, которые открывают национальные проекты, направленные на повышение качества жизни горожан.

Детский сад располагается рядом с жилым комплексом «МотовилихинSKY» – это один из проектов комплексной застройки, который СПК реализует с 2013 года. Здесь проживает около 1500 семей. Сейчас в разработке находятся следующие этапы строительства.