Коронавирус в Перми последние новости на 26 августа 2020: от COVID-19 остается "свободным" один район

Ежесуточный прирост больных составил 0,7 процента. Фото: архив "КП"

На 26 августа 2020 года в Пермском крае общее количество инфицированных коронавирусом составило 7523. За минувшие сутки было выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19: 50 человек проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 24 мужчины, 31 женщина. Младше 45 лет – 8 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие проживают в 11 территориях региона. Больше всего инфицированных выявлено в Перми - 36 человек. 5 новых случаев выявлено в Березниках, еще по 3 заразившихся вирусом обнаружены в Губахе и Лысьве. Еще два случая заражения COVID-19 выявлено в Горнозаводске, по одному - Добрянке, Краснокамске, Октябрьском, Соликамске и Кунгурском районе.

Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

Ежесуточный прирост больных составил 0,7 процента.

Из больниц за минувшие сутки выписаны 42 человека. Общее количество выздоровевших составило 5274.

Инфографика: оперштаб

За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов: 3 пациента умерли от COVID-19. Также 2 человека, инфицированных короанвирусом, умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 26 августа зафиксировано 202 летальных исхода от COVID-19. Еще 125 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.