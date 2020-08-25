Мамонт, амфитеатр и театр «У Моста». В Перми архитекторы впервые представили проект Завода Шпагина

Музейная площадь. Эскиз компании «Строй-Эксперт».

В Перми архитекторы впервые показали, каким будет музейно-культурный комплекс на Заводе Шпагина. Существующие сейчас заводские здания преобразятся, часть из них вернется к облику начала прошлого века.

- Комплекс будет состоять из музея «Пермский период», мультижанрового зала, рассчитанного на 950 мест, малого театрального зала на 124 места, креативного пространства, фуд-корта и театра «У Моста», - рассказала главный архитектор проекта Анна Ильина из санкт-петербургской компании «Строй-Эксперт».

Представила проект архитектор Анна Ильина Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Музей «Пермский период» - таково будет официальное название нынешнего музея пермских древностей, который после завершения реконструкции переедет на завод Шпагина. Под музейные экспозиции запланировано 2200 квадратных метров. То есть для мамонта и эстемменозуха места будет достаточно. Центром же музейной экспозиции станет скелет трогонтериевого слона.

Попадать из вестибюля в зал основных экспозиций посетители смогут на застекленном лифте, поднимаясь сквозь светящееся облако из оптоволокна.

Из вестибюля музея посетителей поднимет застекленный лифт. Эскиз компании «Строй-Эксперт».

В новом музее будет представлена не только основная экспозиция, но и открытые фонды. Это современная форма хранения и демонстрации объектов, которая позволяет показать зрителям все, что есть в запасниках музея, но не выставлено в виде экспонатов. Также планируется выделить место под детский центр, зал временных выставок, медиацентр и библиотеку. Общая площадь музейного здания составит более 7 тысяч квадратных метров.

В креативном пространстве расположатся зрительный зал на 400 мест и коворкинг-центр из 18 мастерских. А снаружи к зданию будет пристроен летний амфитеатр, под которым будут спрятаны инженерные сооружения.

Для театра «У Моста» будут предназначены два театральных зала – на 300 и 160 мест – с общим фойе. Фасад здания предполагается стилизовать под железнодорожный вокзал XIX века.

Общий вид комплекса. Эскиз компании «Строй-Эксперт».

В двухэтажном здании фуд-корта будут расположены кафе быстрого питания, кофейня и ресторан.

Внутри комплекса будут заложены несколько небольших площадей – Фестивальная, Музейная и Центральная поляна. По территории пройдет прогулочная тропа Мурчисона.

Как сообщили в компании «Строй-Эксперт», Госэкпертиза проекта должна пройти в конце этого года. И тогда работы начнутся уже в следующем году.

- Полностью проект должен быть реализован к 2023 году, - сообщил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.