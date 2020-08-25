Ипотека стала доступнее для пермяков

Благодаря ипотеке растет спрос на новое жилье Фото: Василий Вахрин

В редакции «Комсомольской правды» прошел виртуальный круглый стол по теме «Ипотека – драйвер строительной отрасли Прикамья». В нем приняли участие первый заместитель министра строительства Пермского края Александр Пономарев, заместитель управляющего отделением Пермь Банка России Алексей Машковцев и начальник Центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в Пермском крае Олег Лопарев.

Тема ипотеки возникла не случайно. Согласно рейтингу, составленному «РИА новости», Пермский край входит в первую десятку регионов по соотношению числа выданных кредитов к численности экономически активного населения. На тысячу человек активного населения у нас приходится 23,4 кредита. Востребованность ипотеки говорит, в том числе, и о финансовой стабильности региона. Спрос на жилищные кредиты высок там, где жители чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Судя по рейтингу, у пермяков такая уверенность есть.

Круглый стол прошел в виртуальном режиме Фото: принтскрин видео.

- Первое полугодие 2020 года оказалось сложным для всех отраслей в связи с пандемией коронавируса. Но, несмотря на это, по данным Пермьстата, строительство многоквартирных домов в регионе не только не сократилось, но и выросло на 5,4 процента. С чем это связано?

Александр Пономарев:

- Жилищное строительство в Пермском крае ведется достаточно хорошими темпами. Мы несколько отстаем от Свердловской и Нижегородской областей, но опережаем ближайших соседей – Кировскую область, Удмуртию - и продолжаем наращивать динамику. Увеличение объемов жилищного строительства является одной из целей национального проекта «Жилье и городская среда». И министерство строительства Пермского края максимально содействовало реализации строительных проектов. Мы внесли компании-застройщики в региональный реестр предприятий, которые могли продолжать работу в период пандемии, разумеется, с соблюдением всех мер безопасности. И в период самоизоляции деятельность строителей практически не приостанавливалась.

- Не снизился ли спрос на жилье в связи с уменьшением количества платежеспособного населения?

Алексей Машковцев:

- Скорее, наоборот, спрос увеличился. Пермские банки стали больше выдавать ипотечных кредитов. За первое полугодие по сравнению с прошлым годом объем выданных кредитов в Пермском крае составил почти 24 миллиарда рублей, увеличившись на 12 процентов. В целом за шесть месяцев 2020 года банки профинансировали почти 13 тысяч ипотечных сделок, что на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На увеличении этих показателей сказалось снижение ключевой ставки до 4,25, а также банковских ставок. На сегодняшний день средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в Прикамье обновила исторический минимум и составила 7,57 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 2,71 процента. Это значительное снижение, оно произошло благодаря воздействию нескольких факторов.

Благодаря проводимой Банком России денежно-кредитной политике смягчаются денежно-кредитных условия. Правительство предлагает привлекательные льготные ипотечные программы: это и государственная программа поддержки семей с детьми, и семейная ипотека. Банковские ставки уменьшаются, льготные программы работают, объем выданных кредитов увеличивается. Таким образом, можно констатировать, что ипотека – это не только драйвер роста строительной отрасли, но и драйвер роста розничного кредитного портфеля.

Олег Лопарев:

- Рынок пошел нетипичным для сложившейся ситуации путем. Большинство аналитиков считали, что рынок недвижимости – и первичной, и вторичной – во время пандемии просядет. Но вопреки всем ожиданиям он наоборот прирос. Причем, такими темпами, что превышает даже рост прошлого года.

Главным фактором роста является именно введение льготных ипотечных программ. Они составляют у разных финансовых организаций от трети до половины всех выданных кредитов. Тем драйвером, который толкает рынок ипотеки вперед, является госпрограмма по выдаче ипотеки за 6,5 процента. В банке «Открытие» за первое полугодие этого года количество выданных ипотечных кредитов выросло более чем на 30 процентов. По сравнению с 2019 годом. Это было вызвано тем, что к льготной госпрограмме банк «Открытие» подключился еще в апреле, практически сразу после ее анонсирования. И в мае-июне мы уже вышли на высокие темпы, которые сейчас сохраняем и даже наращиваем.

По отзывам застройщиков, с которыми мы работаем, госпрограмма для них стала отличным инструментом для реализации их объектов.

Также не могу не упомянуть, что за период самоизоляции сформировался определенный отложенный спрос, За март-апрель, когда были закрыты регистрационные службы, а офисы продаж застройщиков работали удаленно, количество сделок несколько снизилось. После снятия ограничений рынок начал восстанавливаться.

- Мы сейчас говорим об итогах за полугодие. А каков прогноз на 8 месяцев?

Алексей Машковцев:

- Наш прогноз достаточно позитивен. Мы ожидаем, что количество выданных ипотечных кредитов вырастет, но насколько, пока сказать сложно.

Олег Лопарев:

- По итогу 8 месяцев мы тоже выходим в плюс по сравнению с прошлым годом примерно на 40 процентов.

- Ваш банк быстро подключился к ипотечной госпрограмме по 6,5 процентов. Как вам удалось так оперативно среагировать на изменения? Вы же не готовились к такой ситуации?

- Да, мы быстро сориентировались, и потом оперативно реагировали на все изменения. Программа же не сразу запустилась в том виде, как она есть сейчас. Был снижен первоначальный взнос, увеличен лимит по кредитованию. Все эти изменения банком быстро принимались. Вся команда усиленно работала, чтобы моментально вносить изменения в нормативные документы.

- Президент отмечал, что благодаря доступной льготной ипотеке мы можем быстрее решить жилищный вопрос в национальном масштабе. А если говорить о краевом уровне?

Александр Пономарев:

- Снижение процентной ставки дает замечательный шанс для жителей края улучшить свои жилищные условия. Но помимо этого, мы рассчитываем, что эта ситуация может повлиять на все экономические показатели Пермского края в целом. Ведь строительная отрасль является только одним из элементов цепочки. И позитивные изменения в ней влияют и на производство строительных материалов, на создание рабочих мест в промышленности.

- В связи с последними изменениями в законодательстве стали ли более безопасными сделки с недвижимостью для населения?

Алексей Машковцев:

- В последнее время банки стали более внимательно подходить к подбору застройщиков. А главное - введение эскроу-счетов значительно повысило безопасность ипотечных сделок и покупки жилья для граждан. Пермский край довольно быстро адаптировался к этому нововведению. Сегодня мы на 3-м месте в Приволжском федеральном округе по количеству счетов эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

- То есть сейчас при покупке квартиры с помощью ипотечных кредитов не стоит опасаться каких-либо проблем? Банк все проверит?

Олег Лопарев:

- Да, действительно при выдаче ипотечных кредитов банки проводят тщательную проверку. Если заемщик приобретает квартиру на первичном рынке – мы проверяем застройщиков, которым выдаем аккредитацию. С введением эскроу-счетов аккредитация застройщиков, конечно, стала гораздо проще. При покупке на вторичном рынке, так как банк принимает этот объект в залог, он должен быть уверен, что данная квартира была приобретена законно, то есть проверяются предыдущая сделка, продавец, отсутствие обременений. В результате наши заемщики могут быть уверены, что они приобретают жилье в рамках законодательства.

- Изменился ли средний портрет заемщика в связи с более льготными условиями?

Олег Лопарев:

- Кардинально – нет. По-прежнему, это люди от 30 до 45 лет, это активный возраст, когда человек уверен в себе, в своем доходе или служебном положении или ждет карьерного роста. Эти люди стараются взвешивать все за и против. Хотя, надо сказать, что ипотека с такой ставкой привлекает и тех, кто ранее об этом не задумывался.

- При каком доходе реально взять ипотечный кредит?

- При оформлении ипотеки человек должен рассчитывать, что после выплаты ежемесячного взноса у него должно оставаться процентов 60-70 дохода Вполне реально взять кредит человек может, если его доход составляет 30-35 тысяч. Также нужно иметь первоначальный взнос, который по ипотеке с госпрограммой снижен до 15 процентов от стоимости жилья.

В самом деле ипотека стала намного доступнее. Сейчас многие стремятся улучшить свои жилищные условия, продать квартиру, в которой они живут, и переехать в новую, более просторную и комфортабельную. Застройщики предлагают широкий выбор. И примерно половина заемщиков берет ипотеку на жилье в новостройках. Так что ипотека – действительно стала драйвером для строителей жилья.