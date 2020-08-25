«Толпимся на остановках и ловим попутки». Детей и взрослых села под Пермью лишили общественного транспорта

В Устиново появляются все новые коттеджи, но транспорта все нет.

Когда мы читаем в СМИ про то, что жители какого-то населенного пункта оказались отрезанными от цивилизации, в воображении рисуется далекий богом забытый край.

Но деревня Устиново расположена буквально в пригороде Перми – в 18 километрах от мегаполиса. Она активно застраивается, коттеджи здесь растут как опята в осеннюю пору. Людей привлекают чистый воздух и близость к городу - всего-то 4 километра до федеральной трассы, ведущей в Пермь. И, тем не менее, они оказались оторванными от садиков, больницы, администрации.

- Официально в Устиново числится около 600 проживающих, но фактически живут в 2,5 раза больше людей, - говорит местная жительница Ольга Вяткина. - И все они сейчас остались вообще без какого-либо общественного транспорта.

До недавнего времени через Устиново изредка, но бегали «Газельки», которые курсировали от Верхних Муллов до Лобаново. Однако перевозчик Назаров, который обслуживал 337-й маршрут, отказался от контракта – без дотаций невыгодно. И 20 августа устиновцы проводили взглядом последний микроавтобус.

- Конечно, это было то еще мучение, ездить на этих «Газелях», - вспоминают теперь местные жители. - Их попросту штурмовали, в машинки забивались по 25 человек, но многие не вмещались, оставались на улице. «Газели» ходили через полтора часа и только по будням. Но теперь и их нет.

- Сейчас в Устиново происходит что-то невообразимое, - рассказывает Ольга Вяткина. – Люди по привычке стоят толпами на остановках. Пытаются ловить проходящие машины, кто-то заранее договаривается с теми, у кого есть автомобили, чтобы их «подбросили». Многие родители дошкольников вынуждены возить их в детский садик, расположенный на Ферме, на такси. Сейчас перед 1 сентября школьников нужно везти в Верхние Муллы, чтобы оформить необходимые справки. А как это сделать? Вот и идут мамы и папы с детишками несколько километров по железнодорожным путям до конечной остановки 3-го трамвая.

Еще в феврале этого года местные жители обращались с письмом в краевое министерство транспорта - с просьбой сделать 337-й маршрут более удобным. Но в итоге он и вовсе перестал работать.

- В министерстве транспорта нам ответили, что объявят новый конкурс на этот маршрут, но это минимум месяц ожиданий, если он вообще состоится, - говорят в Устиново. – А что нам делать до этого времени? От нас всего 3-4 километра до федеральной трассы, до соседнего Субботино ходит автобус из Перми, при желании, думаем, можно было бы решить проблему транспортной доступности. Странно, мы живем в получасе езды от города, а как будто в таежной глуши.