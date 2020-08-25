«Багран, след!» У волонтеров из Пермского края появилась собака-поисковик

Баграну 11 лет, вместе со своим хозяином он в любой момент готов выехать на поиски пропавших людей. Фото: личный архив Евгения Ибрагимова.

- Это отличная собака, она хорошо берет след и уже ездила на поиск людей в Очер, Лысьву, Лель и Чусовой, - рассказывает руководитель поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Александра Красильникова.

Пес Багран породы немецкая длинношерстная овчарка появился у Евгения Ибрагимова три года назад. Собаке 11 лет, раньше она служила в системе ГУФСИН.

- Я работаю кинологом-охранником в Соликамске, а Багран вместе со мной выполняет свои служебные обязанности, - рассказывает Евгений Ибрагимов. – Этим летом он спас меня. Я был на сплаве на реке Вишере. В какой-то момент лодка порвалась и начала идти ко дну. Чтобы не утопить вещи, нам с Баграном пришлось прыгнуть в воду. Ширина реки была метров 100, глубина – метра четыре, а плаваю я плохо. Пес сначала запаниковал, но потом схватился за весло, которое я ему дал, и минут сорок вез меня вперед и к берегу. В итоге я остался жив, хотя в результате этой истории промочил свой телефон и вещи.

Этим летом пес спас жизнь своему хозяину. Фото: личный архив Евгения Ибрагимова.

В июле Евгений увидел в соцсетях информацию, что на поиски пропавших людей нужны волонтеры. Он заполнил анкету и поехал на свои первые поиски.

- Нам с Баграном очень понравилось помогать людям, поэтому в любой момент мы готовы выехать по тревоге, - говорит Евгений. – Сегодня ночью, к примеру, мы искали грибника в Чусовском районе. Багран по запаху взял его след и повел нас по дороге, по которой ушел в лес дедушка. А вот в самом лесу было много травы, и Багран след потерял. Но самое главное – потерявшегося мужчину нашли. И нашли в том районе, куда привел нас Багран. И пусть это сделали волонтеры из другого поискового отряда, но человека-то в итоге нашли живым. И это самый главный результат каждых поисков!