Нужно ли пермским школьникам делать тесты на covid и могут ли родителей заставить покупать санитайзеры

1 сентября торжественные линейки в школах состоятся только для учеников 1, 9 и 11 классов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новый учебный год в пермских школах начнется по расписанию, 1 сентября. Рассказываем о том, как пройдет День знаний в условиях соблюдения противоэпидемических мер.

По словам начальника департамента образования Людмилы Сериковой, торжественные линейки в школах состоятся только для учеников 1, 9 и 11 классов. Праздники будут проходить на улице. Родителям присутствовать можно, но стоять необходимо на определенном расстоянии от детей.

Для остальных школьников День знаний пройдет в классных кабинетах. Массовые мероприятия в учебных заведениях пока запрещены.

Ходить в школу в масках и сидеть в них на уроках не нужно ни детям, ни педагогам. Носить маски и перчатки должны только работники столовой и технические сотрудники.

Результаты тестов на коронавирус от школьников не требуются. Однако образовательный процесс будет организован в соответствии с санитарными правилами. И в школах, и в детских садах у детей по утрам будут измерять температуру.

В школы за счет бюджета города уже закуплены бесконтактные термометры, санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы, антисептики для обработки рук и поверхностей. Сбор денег с родителей на эти цели незаконен.

Каждый класс будет учиться в отдельном кабинете. За исключением уроков физики, химии и подробных предметов. Расстановка парт и рассадка детей останутся привычными. Осенью физкультура будет проходить на улице.

Чтобы избежать очередей в фойе и раздевалках, школы составляют график занятий для разных параллелей классов в разное время. По подобному принципу будет организовано питание в столовых.

Особое внимание будет уделяться контролю работников пищеблоков и работников, занятых на раздаче пищи.