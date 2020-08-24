Коронавирус в Перми последние новости на 25 августа 2020: в больницах с COVID-19 находятся 444 человека

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 59 новых случаев заражения COVID-19. Как сообщили в Роспотребнадзоре, из них 43 человека проходят лечение в больницах, 16 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

По сообщениям краевого оперштаба, новые заболевшие проживают в 11 территориях региона. Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (38). 10 новых случаев выявлено в Березниках, еще по 2 заразившихся вирусом обнаружены в Горнозаводские и Октябрьском. По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в Александровском, Добрянке, Нытве, Кунгуре, Соликамске, Верещагино, а также в Сивинском округе.

Инфографика: Яндекс.

С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

- Из 59 новых инфицированных – 20 мужчин, 37 женщин, 2 детей (1 мальчик и 1 девочка), - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 12 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. За прошедшие сутки также зафиксирован 1 летальный исход.