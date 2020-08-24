«48 тысяч рублей за три выключателя»

Современные "пробки" прячутся вот в таких коробочках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это электрик, пришел проверять проводку, - говорит мать, которую я заглянул проведать. И впускает в дом невысокого паренька. На нем нет никакой спецодежды, из сумки он достает китайский тестер.

«Документы я дома забыл»

- У вас есть какое-то удостоверение? - интересуюсь я.

- Нет, я документы дома забыл, - отвечает парень. - Давайте не будем терять времени. Где у вас розетки?

Они с матерью ходят из комнаты в комнату. «Электрик» вставляет проводки своего приборчика в розетки, затем записывает какие-то цифры на смятом листке бумаги.

- Подпишите акт проверки! – предлагает, наконец, он.

- А разве его подписывает не специалист? - спрашиваю я.

- Нет, жилец, - уверяет собеседник.

Подобные рекомендации оценили в кругленькую сумму. Фото: Андрей МАТЛИН

Он объясняет матери, что в щитке нужно срочно поменять «пробки». Якобы дифавтомат-предохранитель и два автомата-выключателя - между прочим, установленные совсем недавно сотрудниками электросетей при замене электросчетчика – очень-очень ненадежные. Если их немедленно не заменить, в доме в любое время может произойти пожар.

- У вас они китайские, а я поставлю надежные, германские, - уговаривает он.

Мать радостно кивает головой - она, возможно, думает, что ей это сделают бесплатно.

- Здесь в акте я написал перечень необходимых работ, распишетесь, - настаивает парень.

Я беру у него бумагу и вижу в конце: «Итого – 48 тысяч рублей».

- Простите, но за дифавтомат мы год назад платили 640 рублей, а за два автомата-предохранителя - по 160, - говорю я ему. – Откуда же 48 тысяч? Почему так дорого?

- Мы можем дать скидку пенсионерам, тогда будет 33 тысячи, - уступает он. - Впрочем, если что-то непонятно, все вопросы можете уточнить у моего начальника в «Горэлектроконтроле», вот тут написан номер его телефона.

Парень зло смотрит в мою сторону и уходит, оставив на столике написанные от руки на смятом листке «рекомендации».

«Если проводка сгорит – заменим «пробки»

Звоню его «начальнику».

- Мы закон не нарушаем, - говорит тот по телефону. - Такие большие деньги мы предлагаем заплатить за то, что предоставляем пятилетнюю гарантию на установленные приборы.

- То есть если автомат не сработает и загорится проводка, вы ее замените? – уточняю я.

- Нет, поменяем только неисправные предохранители, которые не сработали при коротком замыкании. И обязуемся менять их в течение пяти лет. Сколько бы раз они не подводили.

Я прошу навсегда забыть адрес моей матери, но через несколько дней история повторяется.

- Опять названивает какая-то Алина, - жалуется мать. – Настаивает, что мне обязательно нужно поставить новые электроприборы, иначе может произойти самое ужасное!

- Можно сделать так, чтобы из вашей конторы никто больше не звонил и не приходил? – снова набираю я телефон якобы «Горэлетроконтроля», написанный от руки на бумажке.

- Не получится, мы заключили договор с колл-центром, и девушки регулярно будут обзванивать все телефоны из нашей телефонной базы, - отвечает мне тот же самый мужской голос, и абонент отключается.

ОФИЦИАЛЬНО

Никого не впускать, бумаги не подписывать

- Никакого «Горэлетроконтроля» у нас нет, - комментируют этот случай в ПАО «Пермэнергосбыт». - Наши сотрудники никогда не ходят по домам и не настаивают на немедленной замене электрооборудования, мы не делаем никакого обзвона квартир по поводу обязательной проверки электропроводки или электроприборов. Так что лучше не открывать дверь таким «электрикам» и не впускать их к себе домой. И не подписывать никаких бумаг.