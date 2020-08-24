Его называли «пермский Левитан»

Григорий Барабанщиков. Фото: Государственный архив Пермского края

«Говорит Пермь!» - его голос зимой утром ждали тысячи детей в тогда еще Пермской области. Григорий Барабанщиков, пермский Левитан, круглый год присутствовал на кухнях благодаря проводному вещанию. Но зимой именно он объявлял – с какого по какой классы не учатся из-за морозов. И, конечно, для детворы он был кем-то вроде доброго волшебника, чьему голосу повиновались родители и учителя.

А ведь он действительно и был волшебником. Волшебником слова. Его голос завораживал, ему хотелось верить – и верилось! - полностью. Образец речи, интонации, отношения к профессии. Так сыграть невозможно. Его действительно слушали «от и до». Казалось, рубани Барабанщиков, призови делать то- то и то, и ведь пойдут – настолько высок был уровень доверия.

В 1951 году Григорий Степанович прошел прослушивание в областном радиокомитете и был принят диктором на областное радио. Когда в 1959 году в Перми началось телевещание, Барабанщиков стал ведущим первой телепередачи. В дальнейшем он был автором сценария и ведущим созданных по его инициативе передач «Рассказывают фотографии», «Третий звонок» и других, телегазеты «С объективом по родному краю». Также вел циклы авторских передач на областном радио: «Мгновения истории», «Без Вас победа досталась бы труднее», «Встретим утро», «Есть повод…», «Листок календаря», был ведущим массовых праздничных мероприятий.

За многолетнюю творческую деятельность и высокий профессионализм Григорию Степановичу Барабанщикову были присвоены звания «Отличник радио и телевидения» и «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», а в 1997 году, за заслуги в развитии радиовещания и телевидения, — звание Почетного гражданина города Перми.

Но это – официальный Барабанщиков. А живой, настоящий – это требовательный к себе и коллегам человек, настоящий профи, символ эпохи. И выйдя на пенсию, он не покидал до последнего Дом радио. Готовил исторические программы, «копался» в вырезках, занимался с молодежью.

«Обнуляются» не только люди и сроки. «Обнуляются» еще и целые регионы. Сегодня вместе с Григорием Барабанщиковым в Прикамье завершилась эпоха безграничного доверия аудитории Журналисту. Осиротел и журналистский цех, и аудитория. Он был символом той, честной и верящей в светлое завтра Перми. Но как проводное радио ушло в прошлое, так и его символ ушел в небытие, оставаясь в наших сердцах. Возможно, когда-то мы снова встретимся по ту сторону обыденного бытия и снова услышим его с бархатный, но все же чуть с металлом голос: «Говорит Пермь! Послушайте «Последние известия»!». Но сегодня мы просто помолчим…