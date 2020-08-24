Виноват тропический циклон: Прогноз погоды на конец августа в Перми 2020 кардинально поменялся

Жители Прикамья будут долго вспоминать это лето. Фото: Василий Вахрин

- Лето в этом году было – и это главное, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

Под занавес летнего сезона погодка решила подарить пермякам немного тропического тепла.

- До среды температура днем будет от 22 до 23 градусов, а потом к нам и вовсе начнет поступать тропический воздух, и потеплеет до 25 градусов, - обещает синоптик. - При этом дождик если и будет, то только в среду, да и то кратковременный, а в основном небо будет ясным. И это при том, что обычно у нас в конце августа дневная температура колеблется от 17 до 19 градусов, и погода бывает дождливой. Смазать радужную картину может, правда, заток холодного влажного воздуха в воскресенье, но он не будет долгим. И уже в начале следующей недели могут вновь установиться солнечные дни.

А каким было оно, это лето?

- Пермякам наверняка запомнится оно тем, что по контрасту с прошлым годом летний сезон оказался засушливым, - говорит Павел Смирнов. - Лето-2019 было самым дождливым за всю столетнюю историю метеонаблюдений. А в этом году июнь и июль были аномально сухими. Августовские дожди не исправили картины – по западу края и в августе наблюдается дефицит осадков. Еще жители Прикамья наверняка будут вспоминать аномально жаркие июльские дни: 8 дней подряд температура была выше 30 градусов, и два раза переваливала за 35 градусов, что случается раз в несколько десятилетий. Многие синоптики предполагали, что июль вообще может побить столетние рекорды, правда, этого не случилось из-за прохладной концовки месяца. И июль-2020 занял лишь 8 место по накопленному теплу за последние 100 лет. В итоге лето получилось неровным: июнь холоднее нормы на 2 с лишним градуса, июль настолько же теплее, август обещает быть в пределах нормы.

Что касается первой половины сентября, тут метеоролог не исключает теплых дней, когда столбик термометра будет подниматься до 20 градусов.

- Какого-либо аномального похолодания по среднесрочным прогнозам во всяком случае пока не просматривается, - говорит Павел Смирнов.

«Огурцам и помидорам не хватило ночного тепла»

Казалось бы, лето с небывалой июльской жарой должно было принести дачникам и огородникам неплохой урожай, но этого, увы, не случилось.

- Для огурцов и помидоров лето оказалось, наоборот, просто провальным, - говорит доцент Пермского государственного аграрно-технологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Мелкой уродилась и картошка. Все дело в холодных ночах. У нас уже который год так: дни могут быть теплыми, а с заходом солнца холодает. У томатов в теплицах в июльскую жару к тому же стерилизовалась пыльца - плоды попросту не завязывались. Больше повезло плодовым деревьям: из-за жары не развивались грибковые заболевания, и яблони, груши и вишни стоят здоровенькими. Похолодание, которое было в предыдущие две недели, «придавило» и насекомых-вредителей. Но с потеплением они могут активизироваться. Не стоит пренебрегать и обработкой растений медьсодержащими препаратами, например, бордосской жидкостью после того, как будет снят урожай, чтобы они ушли здоровыми в зиму.