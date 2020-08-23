Коронавирус в Перми последние новости на 24 августа 2020: в больницах с COVID-19 находятся 455 человек

​До 6 сентября продолжается режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Фото: архив "КП"

По данным Роспотребнадзора на утро 24 августа число заболевших COVID-19 Пермском крае составляет 7409.

За минувшие сутки в регионе было выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом: 46 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из новых инфицированных – 26 мужчин, 34 женщины. Среди которых: младше 45 лет – 17 человек, 32 человека в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. 46 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни - 0,9, - сообщает краевой оперштаб. За всю пандемию в регионе зафиксировано 198 летальных исходов от COVID-19. Еще 123 случая смерти инфицированных – не от COVID-19. На карантине находятся 1864 человека. За все время пандемии выздороветь удалось 5.205 заболевшим.

Инфографика: оперштаб

Накануне оперативный штаб снял почти все ограничительные меры и разрешил открыться баням, саунам и фудкортам в режиме «навынос». Также возобновляют работу читальные залы и библиотеки.

А с 1 сентября в Пермском крае начнут работать кинотеатры и театры, также разрешено проведение концертов - с соблюдением всех мер безопасности. Зрители должны сидеть в шахматном порядке и использовать маски. При этом количество зрителей на каждом спектакле, сеансе, концерте должно составлять не более 50% от общей вместимости зала.

Инфографика: Яндекс

Но ряд ограничений все же остался. До особого распоряжения оперштаба не будут открывать ночные клубы (дискотеки), детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия.

До 6 сентября продолжается режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.