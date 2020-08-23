«Балет в лучах уходящего солнца». В Губахе открылся фестиваль «Тайны горы Крестовой»

Открытие фестиваля состоялось, невзирая на дождь Фото: Виктор Правдин

В субботу, 22 августа, в Губахе стартовал IX театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». В этом году в рамках фестиваля в Прикамье с театральной постановкой «О чем молчат камни» приехали артисты Башкирского государственного театра оперы и балета.

Спектакль рассказывает зрителю поэтичную историю о том, что происходило в эпоху палеолита в таинственной пещере, хранящей редчайшие образцы искусства времен каменного века – первобытную роспись.

По словам балетмейстера Ринат Абушахманова, в Губаху артисты приехали по приглашению организаторов фестиваля.

Балетмейстера Ринат Абушахманов Фото: Виктор Правдин

- Посмотрев наш репертуар, организаторы сказали, что наша постановка очень подойдет и по тематике, и по настроению, и гармонично впишется в атмосферу фестиваля. Технически спектакль очень сложен. Поэтому мы не знали, сможем ли показать его на вашей сцене, но нашли технические выходы. Единственная сложность сейчас - дождь и прохладная погода. Для артистов балета +14 градусов, это, конечно, прохладно. Но у нас есть опыт выступления на открытых площадках. А артисты входят в такой раж, что им не нужно согреваться, наоборот, они сами будут согревать зрителей. Надеюсь, гости фестиваля получат максимальное удовольствие от увиденного.

Художественный руководитель «Молодежной студии-театра «Доминанта» Любовь Зайцева рассказала, что подготовка к фестивалю началась еще в конце прошлого года.

Худрук театра студии-театра "Доминанта" Любовь Зайцева Фото: Виктор Правдин

- Но по ряду причин нам приходилось переносить старт фестиваля. Все это время менялась и сама программа. К сожалению, некоторые участники не смогли изменить свои планы и подстроиться под наши новые даты, зарубежные артисты по понятным причинам тоже не смогли приехать на фестиваль. Тем не менее он состоялся. Наши мужественные участники из башкирского театра, не задавая никаких вопросов, прошли с нами все испытания. Ребята очень истосковались по зрителю. «Мы хотим выступать, хотим в бой, дайте нам работать» - просили нас артисты. Поэтому, невзирая на холод и дождь, фестивалю быть.

Депутат Заксобрания Мария Валерьевна Коновалова посмотрела репетицию балета и рассказала, что ждать зрителю.

Из-за дождя балетный линолеум, расстеленный на сцене, намокал. Несколько раз артисты поскальзывались, но это не смутило ни самих артистов, ни зрителей.

Спектакль рассказывает зрителю о женском начале, о легендах, которые хранят в себе башкирские скалы Фото: Платон ПРАВДИН

По своему исполнению постановка резко отличается от классического балета Фото: Платон ПРАВДИН

Световое шоу и музыкальное сопровождение произвело на зрителей потрясающее впечатление Фото: Виктор Правдин

На открытие фестиваля приехали сотни человек из разных городов Пермского края Фото: Виктор Правдин

Посмотрев постановку башкирского театра организаторы сказали, что она идеально впишется в атмосферу фестиваля Фото: Виктор Правдин

Театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» проходит в Губахе уже в девятый раз Фото: Виктор Правдин

Фестиваль пользуется популярностью не только среди жителей Прикамья. На него часто приезжают иностранцы и послы разных стран Фото: Виктор Правдин

За восемь лет совместные проекты театра «Доминанта» – организатора ландшафтного «Тайны горы Крестовой» – с лучшими пермскими и российскими театрами, собрали около 80 тысяч зрителей. Фото: Виктор Правдин

Основной организатор и идейный вдохновитель фестиваля: МБУК «Молодёжная студия-театр «Доминанта». Фото: Виктор Правдин

До эпидемии коронавируса каждый год средняя посещаемость фестиваля составляла в среднем 10 тыс. человек Фото: Виктор Правдин

Проведение фестиваля на горе Крестовой стало возможным после проведения краевым минкультом подготовительных мероприятий с Управлением Роспотребнадзора в по Пермскому краю. Фото: Виктор Правдин

Выступления артистов завершались бурными овациями Фото: Виктор Правдин

На фестиваль также приехал Дмитрий Махонин. После спектакля главу региона в буквальном смысле обступили зрители, с которыми он делился впечатлениями и делал селфи.

Глава региона остался доволен выступлением артистов из Башкирии Фото: Виктор Правдин

Напомним, «Комсомолськая правда» вела прямую трансляцию балета. Видео можно посмотреть в нашем паблике ВКонтакте.