Коронавирус в Перми последние новости на 23 августа 2020: количество заболевших продолжает снижаться

Всего с начала пандемии в Прикамье заболели коронавирусом 7349 человек. Фото: архив "КП".

По данным Роспотребнадзора на утро 23 августа количество заболевших COVID-19 Пермском крае составляет 7349 человек.

За минувшие сутки в регионе было выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом: 45 человек проходят лечение в больницах, 12 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Количество заболевших медленно, но верно продолжает снижаться. Если еще месяц назад в день в крае заболевало по 80-90 человек, то сейчас по 50-60.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни - 0,9, - сообщает краевой оперштаб. - Из 57 новых инфицированных – 25 мужчин, 30 женщин и двое детей (один мальчик и одна девочка). Младше 45 лет – 16 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет.

- За прошедшие сутки также зафиксирован один летальный исход: пациент умер от COVID-19, - пояснили в минздраве. - Таким образом, за всю пандемию в регионе зафиксировано 197 летальных исходов от COVID-19. Еще 122 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.