В Перми совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет АН-26

Военно-транспортный самолет АН-26, совершивший аварийную посадку в аэропорту "Большое Савино", совершал перелет Пермь-Кряж. Фото: Василий Вахрин

В пятницу, 21 августа в пермском аэропорту «Большое Савино» совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет марки АН-26, принадлежащий Минобороне Российской Федерации. Он должен был совершать перелет по маршруту «Пермь-Кряж», но из-за неисправности был вынужден совершить посадку в аэропорту вылета.

По предварительным данным, которые корреспонденту «КП»-Пермь» удалось получить у источника, близкого к ситуации, у самолета произошла поломка левого двигателя.

Известно, что на борту находилось пять членов экипажа и 21 пассажир. Сразу, как стало известно об аварийной посадке, к месту были стянуты все экстренные службы города: спасатели, «скорая», МЧС, ФСБ.

В 10.42 пилотам все-таки удалось успешно посадить самолет на одном двигателе. В результате авиаинцидента никто не пострадал. «КП» написала запрос в пресс-службу пермского аэропорта, чтобы выяснить подробности произошедшего. После того ответ будет получен, мы опубликуем его.

Напомним, это второй за последние 10 дней случай экстренной посадки самолетов в пермском аэропорту. 11 августа в Перми совершил экстренную посадку МиГ-31. На взлете у военного самолета отпало колесо, почти час потом самолет вырабатывал топливо, чтобы совершить аварийную посадку. На борту находилось два пилота.

Командир корабля Виталий Устюгов и штурман Виктор Мерещанский совершили аварийную посадку МиГ-31 в Перми. Фото: Инстаграм Дмитрия Махонина.

При посадке из-под колес мчащегося по взлетно-посадочной полосе истребителя вырывается столб искр. Но после остановки воздушного судна горение прекратилось.

- Летчики авиационной эскадрильи на МИГ-31 командир корабля Виталий Устюгов и штурман Виктор Мерещанский проявили профессионализм и мастерство, уверенно посадив истребитель на аэродром Большое Савино, тем самым сохранив жизнь и здоровье экипажа и боевую машину, - написал на своей странице в Инстаграме глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Благодарю военных летчиков за слаженную работу!

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