Коронавирус в Перми последние новости на 22 августа 2020: в больницах с COVID-19 находится 461 человек

До 6 сентября продолжается режим самоизоляции для жителей старше 65 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае число инфицированных коронавирусом на утро 22 августа достигло 7292. За минувшие сутки было выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых инфицированных – 20 мужчин, 37 женщин, 1 ребенок. 37 человек проходят лечение в больницах, 21 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Также за прошедшие сутки от коронавируса умерли 2 человека. Общее число инфицированных COVID-19 c начала пандемии составило 7292.

Инфографика: оперштаб

Накануне власти Прикамья сняли почти все ограничительные меры и разрешил открыться баням, саунам и фудкортам в режиме «навынос». Также возобновляют работу читальные залы и библиотеки.

Инфографика: Яндекс

А с 1 сентября в Пермском крае начнут работать кинотеатры и театры, также разрешено проведение концертов - с соблюдением всех мер безопасности. Зрители должны сидеть в шахматном порядке и использовать маски. При этом количество зрителей на каждом спектакле, сеансе, концерте должно составлять не более 50% от общей вместимости зала.

Но ряд ограничений все же остался. До особого распоряжения оперштаба не будут открывать ночные клубы (дискотеки), детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия.

До 6 сентября продолжается режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.