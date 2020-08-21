«Пермскому марафону быть!» В этом году он пройдет с соблюдением всех мер безопасности

Пермский марафон проводится в нашем городе в четвертый раз. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главному спортивному событию года, который объединяет тысячи пермяков-любителей здорового образа жизни и профессиональных спортсменов – быть! Четвертый Пермский марафон состоится, администрация Перми проведет его 5 и 6 сентября.

Участники и болельщики должны быть в масках

- Пермский марафон - это бренд Пермского края, - отметила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. - Сейчас наш марафон входит в ТОП марафонов страны, и этим результатом мы гордимся.Рады сообщить, что комментатор Дмитрий Губерниев вновь подтвердил свое участие в нем.

Ситуация в этом году особая, поэтому пройдет марафон с соблюдением всех требований эпидемической безопасности, утвержденных Роспотребнадзором. Старты будут растянуты по времени, а все, кто будет работать на выдаче стартовых пакетов и волонтеры пройдут тестирование на COVID-19.

В администрации города рассказали, как в этом году будет организовано спортивное событие. Фото: Василий Вахрин

Обстоятельства таковы, что организаторам в этом году пришлось пойти на сокращение количества участников. Общее количество слотов на всех дистанциях не будет превышать восьми тысяч. Однако популярность у марафона такая, что больше половины желающих принять в нем участие, уже успели зарегистрироваться!

Среди обязательных требований к участникам – соблюдение социальной дистанции, прохождение термометрии при входе в стартово-финишный городок и использование средств индивидуальной защиты. В масках должны быть и зрители, которые придут поболеть за своих спортсменов.

В каждом стартовом пакете участника будет лежать многоразовая маска с символикой Пермского марафона. Ее необходимо будет надеть перед стартом и сразу после финиша. После того, как участник стартует, на дистанции он увидит знак, дающий право снять маску и дальше бежать без нее. Эти меры необходимы, чтобы обезопасить всех участников спортивного праздника.

Еще одно неизменное требование марафона - при получении стартового пакета каждый участник должен представить медицинскую справку на допуск к дистанции.

Регистрация на марафон продолжается на сайтах russiarunning.com и на портале умный-спорт.рф.

Памятную медаль с горностаем получит каждый участник

По понятным причинам, традиционного концерта накануне марафона не состоится, зато пройдет много спортивных мероприятий: финальные игры по стрит-баскету, соревнование по силе удара, работа ЭКСПО и другие. Еще в субботу, 5 сентября, состоится детский забег и выдача стартовых пакетов, а само открытие марафона перенесли на воскресенье.

Главным «героем» медали четвертого Пермского марафона стал горностай.

Так будет выглядеть медаль четвертого Пермского марафона. Фото: Василий Вахрин

– Работу над эскизом медали я начал еще зимой, было несколько вариантов на выбор. Оргкомитет принял решение, что именно такое изображение достойно быть на медали, – рассказал автор, художник-скульптор Рустам Исмагилов.

- В этом году у нас открыто семь дистанций, - рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин. – Трасса марафона осталась такой же, как и в прошлом году. Призовой фонд остался неизменным и составил 2 миллиона 800 тысяч рублей. Однако для того, чтобы повысить спортивные результаты Пермского марафона, мы установили временные ограничения по прохождению дистанции. Все цифры выверены по результатам ведущих российских марафонов и согласованы с федерацией легкой атлетики России. Такой принцип позволит стимулировать спортсменов устанавливать высокие результаты.