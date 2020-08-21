«Тепло возвращается». Синоптики рассказали о погоде на выходные в Прикамье

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели на территорию края продолжит поступать теплый воздух Фото: Василий Вахрин

Период аномально прохладной, дождливой и пасмурной погоды наконец-то заканчивается, в Пермский край возвращается тепло. Об этом «КП» рассказал начальник Пермской ЦГМС Павел Смирнов.

- Ближайшие несколько дней воздушные потоки постепенно изменят свое направление с северного на западное и начнут устойчиво поставлять более теплые воздушные массы в наш регион, - говорит Смирнов. - Уже в пятницу интенсивность и охват территории дождями заметно уменьшится и в дневные часы не исключены даже прояснения.

По прогнозам специалиста, в пятницу температура воздуха наконец-то начнет постепенно повышаться: днем в большинстве районов потеплеет до 14-17 градусов.

- В выходные дни с постепенным усилением влияния антициклона с Европейской территории России уменьшение вероятности дождей и постепенное повышение дневной температуры воздуха будет продолжаться, - сообщает специалист.

В субботу температура ожидается на уровне 15-18 градусов, в воскресенье в дневные часы температура впервые за долгий двухнедельный период приблизится, а местами и перешагнет 20-градусную отметку.

Преимущественный температурный диапазон в дневные часы ожидается на уровне 17-21 градуса. При этом полностью исключать вероятность выпадения в отдельных районах кратковременных дождей нельзя.

- По предварительным прогнозам, в начале следующей недели с западными воздушными потоками на территорию края продолжит поступать теплый воздух, температура еще подрастет на 2-3 градуса, а кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах края, - заключил Смирнов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Драка в прямом эфире». В заповеднике Пермского края медведь напал на лося

И как вы думаете, кто победил? (подробнее...)