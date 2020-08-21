«Казалось, все самое страшное уже позади». 16-летний парень из Березников победил рак, но болезнь снова вернулась

Роме Степанову из Березников было 14, когда врачи поставили ему страшный диагноз - лимфома Ходжкина. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Роме Степанову из Березников было 14, когда врачи поставили ему страшный диагноз - лимфома Ходжкина. Онкология для активного, спортивного и творческого парня стала шоком. Это же испытали и его родители, но потом вся семья собрала волю в кулак и начала борьбу с тяжелой болезнью.

Роме пришлось пройти через длительное нахождение в больницах, курсы химиотерапий, биопсию, уколы, таблетки… После длительного и тяжелого лечения Рома вышел в ремиссию – какое-то время признаки болезни не беспокоили подростка.

Сейчас Роме 16. Парень окончил школу, поступил в лицей и завел новых друзей. Казалось, жизнь началась с чистого листа, как будто и не было тех мучительных месяцев, проведенных в палате онкоцентра.

- Но в июне этого года рак вернулся, - говорят в благотворительном фонде «Берегиня», чьим подопечным является Рома Степанов. - Рецидив - страшное слово, сшибающее с ног. Оно значит, что сейчас парню вновь придется пройти по этому трудному пути.

Сейчас Роме вновь придется пройти по этому трудному пути. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Врачи говорят, надежда вылечиться есть. И чтобы жизнь молодого парня вернулась в прежнее русло, ему нужно пройти несколько курсов лечения препаратом «Брентуксимаб ведотин».

Это сильное лекарство, способное навсегда убить рак. Минус в том, что препарат дорогой, а лечение нужно начинать в ближайшее время. Препарат «Брентуксимаб ведотин» хорошо зарекомендовал себя в лечении рецидивов лимфомы у взрослых людей.

На один курс лечения требуется два флакона этого лекарства, стоимость каждого по 183 600 рублей. Всего Роме предстоит пройти три таких курса. Сейчас больница подает документы на рассмотрение возможности приобретения данного лекарства через Минздрав. Фонд рядом с семьей с самого начала лечения Ромы, поэтому мы не смогли пройти мимо и в этот раз.

После лечения препаратом, Рому ждет трансплантация клеток костного мозга и проведение лучевой терапии.

- Очень надеемся на вашу помощь, чтобы победить заболевание и вернуться к нормальной здоровой жизни, закончить лицей, получить образование, создать семью и радоваться жизни самому и радовать своих родителей и родных, - обращаются ко всем неравнодушным папа Андрей и мама Наталья.

Помочь Роме и его родителям победить тяжелую болезнь можно здесь.