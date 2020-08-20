Коронавирус в Перми последние новости на 21 августа 2020: сняты почти все ограничения

По уровню заболеваемости COVID-19 Пермский край находится на 75-м месте в России Фото: архив "КП"

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае число инфицированных коронавирусом достигло 7234. За минувшие сутки было выявлено 62 новых случая заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 13 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 62 новых инфицированных – 31 мужчина, 30 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет.

Инфографика: оперштаб

За последнюю неделю средний темп прироста заболевших снизился до 1 процента. Об этом рассказал главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. По уровню заболеваемости COVID-19 регион находится на 75-м месте в России.

В связи с этим оперативный штаб снял почти все ограничительные меры и разрешил открыться баням, саунам и фудкортам в режиме «навынос». Также возобновляют работу читальные залы и библиотеки.

А с 1 сентября в Пермском крае начнут работать кинотеатры и театры, также разрешено проведение концертов - с соблюдением всех мер безопасности. Зрители должны сидеть в шахматном порядке и использовать маски. При этом количество зрителей на каждом спектакле, сеансе, концерте должно составлять не более 50% от общей вместимости зала.

Но ряд ограничений все же остался. До особого распоряжения оперштаба не будут открывать ночные клубы (дискотеки), детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия.

До 6 сентября продолжается режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.