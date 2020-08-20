Кинотеатры и театры в Перми откроются с 1 сентября

Оперштаб по-прежнему настойчиво рекомендует носить маски и перчатки при посещении общественных мест Фото: Василий Вахрин

В четверг на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 был снят еще ряд ограничений, которые ввели в Пермском крае из-за пандемии коронавируса.

От гриппа хотят привить 60% жителей Прикамья

- С начала пандемии в Пермском крае зарегистрировано 7234 случаяновой коронавирусной инфекции, - сообщилглавный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. -Последняя статистика такова, что 41% заболевших заражаются от людей из близкого окружения - в семье, 49% - на работе и только у 10% контакт передачи вируса не устанавливается. У последней группы фактор риска инфицирования-посещение объектов смассовым нахождением людей плюс несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.

С наступлением прохладной погоды к циркулирующему коронавирусу добавились ОРВИ и внебольничная пневмония. Болеютсейчас в основном взрослые. И выход эпидемиологи видят в масштабной вакцинации, которая должна начаться 21 августа.

- Мы должны быть готовы на следующий же день после поступления в край вакциныот гриппа начать прививатьлюдей, - отметил Виталий Костарев.- Надо только понимать: кого, где и когда. То же самое и с пневмококковой вакциной.

В этом году планируется провести беспрецедентную вакцинацию: привить от гриппа 1,5 миллиона жителей края, что составляет 60% всего населения. Чтобы избежать столпотворения в поликлиниках, ставить прививки людямбудут в торговых центрах и по месту работы. В обязательном порядке будут вакцинировать детей, беременных женщин,врачей, учителей и работников коммунальной сферы, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Еще один важный момент, на который обратили внимание эпидемиологи, - это температурный режим в образовательных учреждениях. Если в классах и группах своевременно не появится отопление, дети тоже начнут болеть. Поэтому вопрос включения тепла сейчас находится на постоянном контроле.

Линейки только для первоклашек и выпускников

Оперативный штаб разрешил открыться баням, саунам и фудкортам в режиме «навынос». Также возобновляют работу читальные залы и библиотеки.

С соблюдением необходимых мер безопасности разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе из расчета один человек на четыре квадратных метра, но не более 400 человек одновременно. Именно поэтому в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, смогут принять участие только первоклассники и ученики выпускных классов, для остальных школьников пройдут классные часы.

По проведению мероприятий в закрытых помещениях вводится та же норма - четыре квадратных метра на человека, но собираться могут не более 200 человек.

А с 1 сентября в Пермском крае начнут работать кинотеатры итеатры, такжеразрешено проведение концертов - с соблюдением всех мер безопасности. Зрители должны сидеть в шахматном порядке и использовать маски. При этом количество зрителей на каждом спектакле, сеансе, концерте должно составлять не более 50% от общей вместимости зала.

Оперштаб по-прежнему настойчиво рекомендует носить маски и перчатки при посещении общественных мест. Тем, кто будет пренебрегать правилами, могут отказать в получении услуг.

Лицам с хроническими заболеваниями и тем, кто старше 65 лет рекомендовано продолжить соблюдать режим самоизоляции до 6 сентября. Этой группе людей разрешены прогулки и занятия спортом. А всех иностранных граждан, приехавших в Пермский край для работы или учебы, обязали соблюдать 14-дневный карантин.

КСТАТИ

С 10 августа началось перепрофилирование коек, развернутых под COVID-19 по тем профилям, которые были предназначены ранее. Уже восстановлено 1330 коек. В итоге сейчас под коронавирусных больных занято 949 коек, 1048 свободны.

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