Поликлиники приглашают на диспансеризацию

Главная цель диспансеризации - снижение заболеваемости и смертности населения Пермского края. Фото: Юлия Пыхлова

В Пермском крае с 5 августа возобновили проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

- Диспансеризация - это комплекс мер по профилактике и раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные опухоли, сахарный диабет, хронические болезни легких, - объяснили специалисты краевого Центра медицинской профилактики.

Главная цель диспансеризации - снижение заболеваемости и смертности населения Пермского края. Во время ее прохождения определяются факторы риска, способствующие развитию заболеваний. Помимо выявления патологических состояний, врачи определяют группу здоровья каждого пациента и дают рекомендации по здоровому образу жизни, а при необходимости ставят на диспансерное наблюдение.

- В рамках диспансеризации пациенту будет предложен базовый или расширенный перечень медицинских исследований в зависимости от состояния его здоровья, пола и возраста. Упор сделан на профилактику заболеваемости, выявление отклонений на стадии, когда сам пациент еще не чувствует никаких симптомов нездоровья, ведь лечение болезни на ранних стадиях более эффективно, - рассказала Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.

Факторы риска

В число факторов риска серьезных заболеваний входят те, на которые человек повлиять не может. Это возраст, наследственная предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Не случайно врачи во время опросов интересуются состоянием здоровья ближайших родственников.

Но есть и те факторы риска, которые при желании можно исключить. Это курение, неправильное питание, низкая физическая активность, стрессы, недосыпание.

- К неправильному питанию относится избыточное потребление жиров, углеводов и соли, - отмечают в Центре медицинской профилактики. - К примеру, соли надо в сутки не более 5 граммов. А вот фруктов и овощей каждый день есть не менее чем по полкило.

Гиподинамия, возникающая из-за низкой физической активности, ведет к ожирению и повышению давления. Из-за чего, в свою очередь, могут развиться сердечно-сосудистые заболевания.

Часто говорится, что нужно ежедневно ходить пешком не менее 30 минут или совершать 10 тысяч шагов. Конечно, эти цифры приблизительные, но какой-то ориентир быть должен. Впрочем, для профилактики гиподинамии стоит хотя бы ходить пешком до работы или магазина.

Что входит в диспансеризацию

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап проходят все жители, но объем исследований зависит от возраста и пола пациента. По результатам первого этапа, если будут выявлены настораживающие факторы, врач-терапевт может направить на второй этап - к узким специалистам.

Начинается диспансеризация с опроса или анкетирования. Вопросы анкеты касаются характера питания и физической активности человека, вредных привычек, отягощенной наследственности, скрытых признаков заболеваний.

При прохождении обследования пациентам необходимо соблюдать меры профилактики Фото: архив "КП"

Также врач измерит вес и рост, определит индекс массы тела, чтобы исключить ожирение, померяет артериальное давление.

В число исследований также входят прохождение флюорографии, анализ крови на холестерин и глюкозу, электрокардиограмма.

Онкологические заболевания на ранних стадиях никак себя не проявляют. Поэтому одной из самых важных составляющих диспансеризации является онкоскрининг - исследования на раннее выявление рака. Люди в возрасте от 18 до 39 лет проходят проверку на рак молочной железы и шейки матки - берется мазок на онкоцитологию. В возрасте после 40 лет добавляются исследования на исключение колоректального рака (рака толстого кишечника). Для этого раз в два года берется анализ кала на скрытую кровь. После 65 лет этот анализ становится уже ежегодным.

Женщины старше 40 лет проходят маммографию - рентген молочной железы - для исключения онкозаболеваний.

Если во время первого этапа диспансеризации было выявлено подозрение на какое-либо заболевание, человека направляют на второй этап. В него могут входить консультации невролога для исключения сосудов, поражающих головной мозг, хирурга, уролога, колопроктолога.

Как записаться на диспансеризацию

Жители Прикамья старше 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно. Для этого у них даже есть возможность взять освобождение на один рабочий день с сохранением среднего заработка.

Те, кому от 18 до 39 лет, проверяют состояние своего здоровья раз в три года, а в промежутках между диспансеризацией им положен профилактический медицинский осмотр. Для работающих граждан законодательством предусмотрены регулярные периодические медосмотры, кратность и объем которых зависит от профессиональных вредностей.

Таким образом, в 2020 году диспансеризации подлежат люди, рожденные в 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981 годах, а также все те, кто родился в 1980 году и ранее.

Но в связи с распространением коронавирусной инфекции людям из группы риска - тем, кто старше 65 лет, или имеет хронические неинфекционные заболевания, - рекомендуют отказаться от посещения поликлиник до полного снятия всех ограничений.

Также в сегодняшних условиях есть ряд противопоказаний для прохождения диспансеризации. Это положительный результат теста на коронавирус, недавний контакт с людьми, у которых был определен COVID-19, температура выше 37,5 градуса, кашель, одышка, насморк и другие признаки ОРВИ.

Всем остальным жителям края, желающим пройти диспансеризацию, нужно будет предварительно записаться. Сделать это можно будет, позвонив в поликлинику по месту прикрепления, через портал Госуслуг или на сайте k-vrachu.ru. На диспансеризацию нужно приходить с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.

- При прохождении обследования пациентам необходимо соблюдать меры профилактики: ориентироваться на сигнальную разметку, которая поможет не забыть о социальной дистанции в 1,5 метра, быть в маске и перчатках, - напоминают специалисты Центра медицинской профилактики.

Доехать до каждого человека

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» пройти диспансеризацию и профосмотры должны более миллиона жителей Пермского края.

Глава региона Дмитрий Махонин поручил обратить особое внимание на доступность диспансеризации для сельского населения. Медосмотры жителей отдаленных сел проводят мобильные бригады с использованием передвижных медицинских комплексов и привлечением специалистов из Перми.

Доставку пожилых граждан в лечебные учреждения для прохождения диспансеризации Минздрав обеспечивает совместно с Министерством социального развития в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, по направлению «Старшее поколение».

46 автомобилей, выделенных в рамках проекта для работы службы социальных участковых, позволяют специалистам доехать до каждого человека и доставить его для проведения диспансеризации в медицинскую организацию.