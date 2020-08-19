Коронавирус в Перми последние новости на 20 августа 2020: в среднем в день проводится по три тысячи исследований на COVID-19

С начала пандемии в регионе проведено 413,5 тысяч исследований на коронавирус. Фото: архив "КП"

По данным Роспотребнадзора на утро 20 августа количество заболевших COVID-19 Пермском крае составляет 7172 человека.

За минувшие сутки в регионе был выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом: 42 человека проходят лечение в больницах, 19 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,9%, коэффициент распространения болезни - 0,92, - сообщает краевой оперштаб. - Из 61 нового инфицированного – 29 мужчин, 29 женщин и трое детей (два мальчика и одна девочка). Младше 45 лет – 17 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет.

- За прошедшие сутки было зафиксировано три летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19, один - по причинам, не связанным с COVID-19, - пояснили в минздраве. - Таким образом, в регионе зафиксировано 192 летальных исхода от COVID-19. Еще 122 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

Инфографика: краевой оперштаб.

В Пермском крае в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и в других медицинских организациях региона проведено 413,5 тысяч исследований на коронавирус, за прошедшую неделю в среднем проводилось около трех тысяч исследований в день.

- В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование, - отметили в Роспотребнадзоре.