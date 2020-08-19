Девочке из Пермского края, которая перенесла пересадку костного мозга, требуется срочная помощь

20 мая Лиза перенсла операцию по пересадке костного мозга. Фото: фонд "Берегиня".

Чуть меньше недели остается до того дня, когда нужно собрать необходимую сумму для Лизы Картаполовой из Чайковского. Сумма немалая, 200 тысяч рублей, но оставлять девочку один-на-один с коварной болезнью нельзя, ей нужно помогать. И очень срочно!

«Комсомолка» уже не раз писала про судьбу 13-летней Лизы. Девочка долгое время ведет борьбу с апластической анемией - заболеванием кровеносной системы, при котором прекращают расти и созревать все клеточные линии в костном мозге. При такой болезни ей была необходима пересадка костного мозга.

Сложно представить радость девочки и ее мамы, когда в регистре доноров России для Лизы нашелся донор, который безоговорочно согласился помочь девочке.

Долгожданную и волнительную операцию провели 20 мая врачи Санкт-Петербурга.

- Первые сто дней после операции отводятся на приживление клеток донора костного мозга, - объяснили в благотворительном фонде «Берегиня», Лиза является их подопечной. - По началу все шло по плану, хоть и анализы были не очень хорошими. Но по сей день клетки плохо приживаются, и петербургские врачи приняли решение провести операцию еще раз. До последнего врачи и мама надеялись, что организм Лизы справится и анализы поползут вверх. Хорошо, что сильного отторжения нет, поэтому появился шанс «досадить» еще порцию донорских клеток.

Остановиться на полпути в тяжелой борьбе с коварным заболеванием нельзя, поэтому фонд «Берегиня» снова обратился к неравнодушным пермякам.

- Мы вновь открываем сбор на проезд, проживание, обследование донора, подготовку и забор донорских клеток. Необходимая на это сумма - 200 000 рублей. 24 августа донора ждут в питерской больнице. До этой даты мы уже должны успеть оплатить счет.

У Лизы сильный организм, который способен многое пережить. Остается верить, что еще одна операция обязательно состоится и станет успешным завершением в истории ее лечения. Помочь отважной девочке можно здесь.

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