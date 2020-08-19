1,2 миллиарда лет в онлайне

Скоростной интернет становится все доступнее. Фото: Владимир Веленгурин

Уже 4,5 миллиарда человек на земле (60 процентов населения во всем мире) пользуются интернетом. Такие данные об онлайн-потреблении озвучили накануне исследователи компании We are social. Россия вошла в топ-15 самых интернет-активных стран. В среднем житель страны проводит онлайн уже 7 часов 17 минут в день. По сути, это получается, чуть меньше времени сна или 40 процентов нашего бодрствования.

Утро начинается не с кофе

По статистике, больше трети россиян, проснувшись, сразу берут в руки смартфон, ноутбук или планшет. А каждый второй житель мегаполиса даже отмечает признаки номофобии - боязни остаться без гаджета. Среди всех интернет-приложений лидируют мессенджеры и соцсети - ими пользуются 89% юзеров. 66% пользователей предпочитают приложения интернет-магазинов, 65% - развлекательные сервисы или видеохостинги (например, YouTube), 47% - играют со смартфонов в мобильные игры. Впрочем, развлекаемся мы в интернете или работаем - независимо от онлайн-предпочтений, среднестатистический житель страны все чаще испытывает потребность в качественной интернет-загрузке.

Кто всех быстрее

Международные исследователи сравнили российских операторов по скорости передачи данных. Компания Ookla накануне обнародовала итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в нашей стране. Лидером по скорости мобильного интернета эксперты признали МегаФон. В целом по России средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных - 13,22 Мбит/с. Это выше, чем у других операторов.

О том, как проводилась проверка, мы узнали, изучив детали отчета. Само исследование основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest® на своих мобильных устройствах по всей территории России. Как утверждают аналитики, именно такой формат тестирования позволяет определить скорость в любой локации и получить в результате наиболее полные и объективные данные. Для составления рейтинга 2020 года компания Ookla проанализировала почти 3 миллиона таких замеров по всей стране с января по июнь. У абонентов МегаФона зафиксированы самые высокие скорости.

Прикамье vs Удмуртия

В пресс-службе сотового оператора считают, что добиться высоких показателей в рейтинге экспертов Ookla удалось благодаря развитию инфраструктуры.

- В этом году, когда многие жители регионов перешли на удаленную работу из дома, загруженность сети заметно выросла. Мы в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки, точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений, чтобы обеспечить хорошие скорости нашим абонентам, - рассказали в компании.

Так, с начала года в Пермском крае инженеры оператора запустили и модернизировали уже свыше 50 объектов связи четвертого поколения. Сигнал сети усилили на 65 улицах Перми. Также интернет стал быстрее в Чайковском, Березниках, Соликамске. Скоростной интернет 4G появился и на территории Каменного города - одного из самых популярных туристических мест региона.

В соседней Удмуртии в этом году оператор также ускорил интернет еще для 40 тысяч жителей райцентров от Балезинского до Алнашинского районов. Представители МегаФона отмечают: теперь загружать интернет-страницы в поселках могут также быстро, как и в крупных городах. Якшур-Бодья, Кез, Малая Пурга, Алнаши, Киясово, Красногорское - здесь интернет у абонентов МегаФона стал быстрее. А в самом Ижевске инженеры запустили скоростную сеть LTE Advanced (LTE-A).

Интернет-аппетиты соседей

Телеком-аналитики уверяют, онлайн-аппетиты абонентов постоянно растут. Только за последний год общий интернет-трафик в Прикамье вырос в 1,5 раза, в соседней Удмуртии еще больше - в 2 раза. И этот показатель, по мнению экспертов, продолжит увеличиваться.

- Число жителей, которые переходят на скоростной интернет, действительно, становится все больше. Чтобы в 4G места хватало всем абонентам, мы продолжим расширять емкость сети там, где наблюдаем повышенный спрос на передачу данных. Наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым интернетом в России, - прокомментировали в компании МегаФон.

В целом, по прогнозам международных экспертов, в этом году пользователи интернета всего мира проведут онлайн 1,2 миллиарда лет. Более трети этого времени будет потрачено на соцсети.