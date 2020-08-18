Коронавирус в Перми последние новости на 19 августа 2020: в больницах находится 491 человек с COVID-19

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 7111. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Роспотребнадзора, на 19 августа общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 7111. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения COVID-19.

Из вновь инфицированных 42 человека проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из них 25 мужчин, 38 женщины, один ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 16 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: два человека умерли от COVID-19. Еще один инфицированный пациент умер по причинам, не связанным с коронавирусом. Таким образом, на 19 августа в Пермском крае 190 человек скончались от коронавирусной инфекции. Еще 121 случай смерти инфицированных – не от COVID-19.

За все время пандемии выздоровели от коронавируса 4995 жителей Пермского края.

Инфографика: permkrai.ru

По данным Минздрава, на утро 19 августа в больницах региона с COVID-19 находится 491 человек. На карантине - 1730.