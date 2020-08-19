Пермская онлайн-приемная стала образцом для всей России

Пермская общественная приемная

18 августа в Москве прошло первое заседание рабочей группы по доступности и качеству коммуникаций с гражданами Генерального совета партии «Единая Россия» под председательством заместителя секретаря Генсовета Сергея Перминова. На совещании обсуждалась стратегия работы Региональных общественных приемных Председателя партии на ближайшие пять лет. Они станут уникальными сервисными площадками, через которые каждый житель сможет решить свой вопрос или выйти с инициативой.

Новую стратегию представили председатель комиссии президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова и руководитель Управления по работе с обращениями граждан ЦИК Партии Александр Рябцев. По видеоконференцсвязи с Москвой были подключены Региональные общественные приемные из всех регионов РФ, в том числе Пермского края.

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Реализация стратегии рассчитана до 2026 года. Вся работа будет разбита на блоки – от кадровой политики и обновления информационного-аналитической системы по работе с обращениями граждан до создания и внедрения новых методов коммуникации с населением. Отработку запросов жителей планируется выделить в отдельные спецпроекты согласно тематике – ЖКХ, социальный блок, правозащитный центр и т.д. Докладчики подчеркнули, что приемные должны использовать единственный критерий оценки качества своей работы: уровень удовлетворенности заявителя.

Как было отмечено в докладе, ряд региональных общественных приемных реализуют на своей территории уникальные проекты, которые показывают высокую эффективность в работе с обращениями жителей и могут быть масштабированы на всю страну. Руководители таких передовых приемных станут кураторами-наставниками, чтобы передавать опыт другим регионам. Так предполагается, что региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае под руководством Александра Бойченко будет делиться опытом применения цифровых инструментов коммуникации с населением, в том числе проведения вебинаров.

Подробно об этом на заседании рабочей группы рассказала заместитель руководителя пермской приемной, член Генсовета партии Елена Савельева.

Она отметила, что вебинары стали проводиться на площадке приемной с 2018 года. На сегодняшний день состоялся уже 71 вебинар на самые разные темы, количество их просмотров приближается к трем миллионам. Вебинары позволяют действовать на опережение, снимают социальную напряженность, с их выпуском снижается количество жалоб от населения и формируется позитивная информационная повестка. Параллельно с запуском вебинара работает онлайн-чат, в рамках которого сотрудник министерства или ведомства отвечает на вопросы граждан, поступающие во время прямого эфира.

- Также приемная развивает сайт и соцсети, - рассказала Елена Савельева. - Новый сайт мы запустили в 2017 году, и сегодня многие пермяки называют его «народным», потому что самая актуальная информация размещается в его разделах. Все это автоматически попадает в соцсети, таким образом охват аудитории растет. За три года количество просмотров сайта составило 820 тыс. Запустили онлайн-приемную, и на сегодняшний день через неё поступает 90% обращений граждан. Пользуется популярностью и мобильная версия сайта, что говорит об омоложении нашей аудитории.

Как подчеркнул замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, опыт регионов, в том числе Пермского края, по внедрению цифровых технологий чрезвычайно важный.

- Это практики, которые проверены жизнью, - отметил он. - Чем больше сейчас мы таких наберем, трансформируем и передадим в регионы, тем успешнее будет наш проект по реализации новой стратегии общественных приемных.

В течение двух недель все регионы дадут обратную связь по представленной стратегии, внесут свои предложения. Также ее обсуждение планируется на Съезде партии «Единая Россия», который проводится в конце года.