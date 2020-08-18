«Вовремя они только платежки в ящики суют». Пермяки жалуются, что коммунальщики не включают горячую воду

В «Пермской сетевой компании» пояснили, почему пошли на нарушения Фото: Василий Вахрин

«Наивная, полдня бегаю около крана в надежде, что включат горячую воду», «Они никогда ничего вовремя сделать не могут», «Понаберут неизвестно кого», «Две недели слесаря водку пили и, похоже, включат еще не скоро: на Юрша газон раскопали, трубы изрезали, никто не работает, все огорожено сеткой», «Они только платежки в ящик вовремя совать умеют», «Надеюсь, произойдет и отключение поступления денег в кошельки людям, которые не сделали свою работу вовремя», - это лишь малый шквал негативных откликов, которые оставляют в соцетях жители микрорайона Садовый (это Мотовилиха).

Тема понятна – опрессовка. Вернее, не опрессовка, а ее сроки. Две недели - с 3 по 16 августа - жители микрорайона исправно грели кипяток в кастрюльках, дожидаясь, когда наконец-то все это закончится. Но срок подошел к концу, а горячая вода так и не появилась. И сейчас ее нет в десятках многоквартирных домах по улицам Пономарева, Старцева, Звонарева, Уинская, Лякишева, Юрша, Пушкарская.

- Причем, о продлении опрессовки до 21 августа я узнала даже не из объявления, размещенного на подъезде, а выискала в соцсетях, - объясняет Светлана, жительница микрорайона Садовый. – Там же - извинения за временные неудобства. Зачем мне – маме троих малышей – извинения? Мне горячая нужна! Чтобы искупаться, нам по 15-18 пятилитровых кастрюль кипятка таскать в ванную приходится!

- А мне пришлось в управляющую компанию звонить, чтобы узнать, что горячей воды еще неделю не будет, - расстраивается еще одна пермячка.

- А у нас в чате дома написали, что опрессовку продлили, но настроение от этого не лучше, - делится житель микрорайона. - Сколько живу на Садовом, такая ситуация повторяется из года в год, никогда в заявленные сроки горячую воду после опрессовки не включали. Хотя согласно пункту 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09 в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Почему не укладываются в эти сроки – малопонятно. Может, есть смысл жалобы писать?

В инспекции государственного жилищного надзора Пермского края пояснили, что в случае, если исполнитель коммунальных услуг предоставляет ее ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, граждане вправе обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского с жалобой.

Написать жалобу можно и в органы прокуратуры, если нарушается законодательство при предоставлении коммунальных услуг. Правда, здесь есть одно «но»: по закону прокурорская проверка проводится в 30-дневный срок, за это время ресурсоснабжающая организация в любом случае включит горячую воду.

В «Пермской сетевой компании», куда обратились журналисты «КП»-«Пермь» за разъяснениями, пояснили, что тепловики пошли на нарушения сейчас, чтобы избежать тяжелых последствий зимой.

- Перенос сроков «опрессовок» связан с увеличением объема ремонтов теплосетей, - пояснили в пресс-службе регионального центра стратегических коммуникаций Группы «Т Плюс» в городе Перми. - Период летней профилактики продлен ввиду необходимости устранить выявленные повреждения и более качественно подготовить теплопроводы в микрорайоне Садовый к зиме. Запуск в эксплуатацию трубопроводов с наличием дефектов невозможен, так как это является нарушением Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Кроме того, возникает риск подтопления объектов жилого и социально-бытового назначения и ухудшения параметров теплоснабжения потребителей. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и напоминают, что данные работы нужны для подготовки домов к отопительному сезону 2020-2021 годов.