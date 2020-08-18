13-летняя школьница из Прикамья стала героиней спортивного реалити-шоу

Фото: permkrai.ru

13-летняя Алиса Вараксина из Чайковского на две недели присоединилась к сборной России, чтобы тренироваться вместе с лучшими спортсменами страны. Алиса несколько лет занимается прыжками на лыжах с трамплина и в январе 2020 года стала призером международного «Рождественского турне».

Все тренировки будут проходить в прямом эфире спортивного реалити-шоу. Сборная России дала съемочной группе проекта неограниченный доступ к тренировочному процессу. Поэтому вместе с Алисой тренироваться и получать советы лучших могут все юные летающие лыжники и их наставники независимо от региона и часового пояса. Выпуски цифрового мастер-класса можно смотреть на любом устройстве, в любое время.

В каждой серии реалити юной летающей лыжнице придется освоить новые упражнения и выполнить новые задания. Первая серия, вышедшая 17 августа, была посвящена балансу и координации. В последующих выпусках зрители реалити узнают, как проходят тренировки в сборной, как психологически настроиться на прыжок, как готовится оборудование и экипировка, и даже как пролететь 200 метров.