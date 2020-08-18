Школы и детские сады Перми готовы к 1 сентября

Торжественные линейки состоятся только у первых и выпускных классов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Через две недели в Перми откроются двери школ и детских садов. С 1 сентября более чем у 127 тысяч школьников начнется новый учебный год, а 70 тысяч малышей пойдут в садики.

О подготовке к новому учебному году главе Перми Дмитрию Самойлову доложила его заместитель по социальным вопросам Людмила Гаджиева.

- Все учебные заведения Перми - 259 детских садов, 172 школы и 71 учреждение дополнительного образования - прошли приемку перед началом учебного года, - рассказала Людмила Гаджиева. - Летом были проведены текущие и капитальные ремонты образовательных учреждений. Так, например, отремонтированы фасад и кровля лицея №5, спортивный зал школы «Синтез» и два объекта спортивной школы «Нортон-Юниор». Полностью заменена кровля в 8 детских садах.

Во время приемки члены комиссии особенное внимание уделяли соблюдению санитарных требований: оснащенности школ и детсадов бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями и антисептиками.

Младшим классам - бесплатное питание

С поставщиками питания в школы и детские сады каждый руководитель образовательного учреждения должен будет подписать дополнительное соглашение о соблюдении противоэпидемических мер. В школьных столовых необходимо будет проводить термометрию сотрудников на входе, дезинфекцию помещений, не реже одного раза в неделю проводить генеральную уборку. Все сотрудники должны быть в масках и перчатках.

В меню должны быть в основном термически обработанные блюда. Сырых продуктов - по минимуму.

Кстати, с этого учебного года по поручению Президента России для учеников с 1-го по 4-й класс будет организовано бесплатное горячее питание за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Что изменится

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в организацию учебного процесса. Чтобы минимизировать контакты ребят, во всех школах за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, куда будут приходить учителя. Исключением станут только уроки физики и химии, для проведения которых необходимо специальное оборудование.

Все помещения будут обрабатывать антисептиками перед каждой сменой. От массовых мероприятий пока решено отказаться.

И даже 1 сентября торжественные линейки будут только у первоклассников и выпускников. У остальных классов праздничные мероприятия пройдут непосредственно в кабинетах. Первоклассники по традиции получат подарок от главы города. В этом году это будет книга пермского писателя Андрея Зеленина «Планета на ладошке».

- Хочется, чтобы у школьников в День знаний все-таки было праздничное настроение, все соскучились по живому общению, ведь последняя четверть прошла на дистанте. Хочу поблагодарить педагогов, которые успешно справились с завершением учебного года в новом формате, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

ВАЖНО!

С 1 сентября все детсады начнут работать в обычном режиме. Но даже если родители решат не отводить ребенка в детсад первое время, место за ним все равно сохранится.