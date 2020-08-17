Коронавирус в Перми последние новости на 18 августа 2020: в больницах с COVID-19 находится 471 человек

«Свободным» от коронавируса остается Косинский муниципальный округ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Управления Роспотребнадзора на утро 18 августа, в больницах Пермского края с COVID-19 находится 471 человек.

За прошедшие сутки в Прикамье зарегистрировано 65 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 37 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 65 новых инфицированных – 32 мужчины, 32 женщины, 1 ребенок. Среди которых: младше 45 лет – 23 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет.

Инфографика: оперштаб

За прошедшие сутки также зафиксировано 2 летальных исхода от COVID-19. Таким образом, на 17 августа зафиксировано 188 летальных исходов от коронавируса. Еще 120 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Инфографика: Яндекс

Общее число зараженных коронавирусом в Пермском крае достигло 7047. Ежесуточный прирост составил 0,9%. Коэффициент распространения болезни составляет 0,99. «Свободным» от коронавируса остается Косинский муниципальный округ.