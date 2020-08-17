Пермский марафон пройдет 5 и 6 сентября

В этом году Пермский марафон международным не будет Фото: Василий Вахрин

Четвертый Пермский марафон состоится в запланированные сроки - 5-6 сентября. Но международным он не будет - из-за коронавируса участие атлетов из других стран не предусмотрено. Также будут приняты противоэпидемиологические меры: перед началом марафона у всех участников проверят температуру, вход в стартовый городок - только в маске.

Планируется, что участие в марафоне примут около 7800 человек. Регистрацию уже прошли порядка 3200 бегунов. Атлеты смогут пробежать одну из семи дистанций: 42, 21, 10, 5, 3 и 1 километр, а также заезд на колясках на дистанции в 200 метров. Все старты будут разделены во времени. А дистанцию в один километр дети пробегут накануне, 5 сентября.

Участие в Пермском марафоне будет бесплатным для участников забега на колясках, а также для детей 8 лет и младше.

Трасса пройдет по центральным улицам Перми, по сертифицированной трассе прошлого года. Старт и финиш - у Пермского академического Театра-Театра (ул. Ленина, 53). Здесь будет проходить выдача стартовых пакетов.

Призовой фонд марафона - 2,8 миллиона рублей. Главный приз победителям среди мужчин и женщин на марафонской дистанции - по 500 тысяч рублей