Владимир Путин выделит деньги на реконструкцию моста через Каму

Путин приедет на 300-летие Перми Фото: архив "КП"

Ситуация стабильная, но много проблем

- Пермский край - один из крупнейших промышленных центров нашей страны: по объему промышленного производства на душу населения занимает 16-е место в России, это высокий очень показатель, - похвалил регион Владимир Путин, начиная телевстречу с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. - Здесь решается очень много вопросов в интересах страны в целом, но наверняка много и нерешенных проблем.

Врио главы региона отрицать проблемы не стал, но начал доклад все же с положительных новостей. В частности - с ситуации с коронавирусом.

- Хотел бы сказать, что в целом ситуацию оцениваю как стабильную, - заявил Махонин. - Мы, к счастью, не допустили никаких больших вспышек заболеваемости, находимся на 75-м месте по количеству заболевших на 100 тысяч населения, создали необходимый запас прочности по медицинским койкам. В принципе сейчас уже выходим из режима самоизоляции, переходим к плановой работе медицинских учреждений, к консультациям и приему узких специалистов, к плановым операциям и готовимся, естественно, к массовой вакцинации. Нам предстоит поставить вакцины против гриппа полутора миллионам жителей Пермского края, против пневмококка- 200 тысяч прививок, мы из краевого бюджета выделили соответствующие средства.

Кроме этого, с 1 сентября планируется начать учебный год в нормальном режиме, без удаленки. И это тоже маленькая победа.

Главный двигатель страны

- Есть у нас положительные моменты. Например, стройка выросла на 11 процентов, сельское хозяйство - примерно на 3 процента, текстильная промышленность практически на 50 процентов выросла, - перечислял врио главы края промышленные достижения. - Мы гордимся, что сейчас занимаем третье место по отгрузке на железную дорогу нашей продукции, будем дальше это направление усиливать. В регионе сформирован пакет инвестпроектов, порядка 80 инвестпроектов на сумму примерно 1,5 триллиона рублей. Важно, что все эти проекты подтверждены, и мы будем индивидуально с каждым инвестором работать, чтобы их поддерживать всячески на региональном уровне.

Пермь находится в лидерах по инновационным проектам.

- 2023 год - это окончание строительства нового завода по производству ракетных двигателей РД-191. Мы начали на пермском предприятии производство двигателей для авиации, ПД-14. Сейчас идет проект по сборочно-стендовому комплексу под новый двигатель ПД-35, - напомнил Махонин. - И, конечно, мы мечтаем о дальнейшем развитии кластера двигателестроения. В частности, можно было бы рассмотреть создание специализированных центров по двигателестроению гражданской и военно-транспортной авиации. Можно было бы подумать над сборкой в этих центрах, например, крупноразмерных турбинных лопаток, компрессоров, камер сгорания.

Путин попросил доложить подробней о работе над стендом двигателей ПД-35, настолько это важно для страны.

- ПД-35 - стенд в микрорайоне Новые Ляды, - ответил врио губернатора. - Вроде бы рисков нет, что как-то будет сокращено финансирование, но дальше мы понимаем, что новый двигатель требует нового производства по сборке. Потому что старые производства - это здания с 1930 года до 1970 года постройки, то есть они морально и физически устарели. Надо, конечно же, все очень внимательно посчитать с точки зрения того, чтобы наши предложения были именно в пользу того, чтобы двигатель был более дешевый, конкурентоспособный и без потери качества. Как регион обязуемся, мы уже сейчас проговорили, по строительству всей социальной инфраструктуры - это школы, детские сады и жилье. Порядка 60 тысяч квадратных метров жилья мы планируем построить в этом микрорайоне.

- ПД-35 - это важнейший проект не только для Пермского края и не только для моторостроительного кластера Перми и для моторостроительного кластера страны в целом, - отреагировал Путин. - Это очень важный проект для всей России, имея в виду наши амбициозные планы в развитии авиации, в том числе и нашу работу над широкофюзеляжным самолетом. Все это будем, конечно, в комплексе решать. И вопросы о поддержке строительства этого двигателя, создании условий для его производства, в том числе для строительства испытательной базы, испытательных стендов, будут решены. Финансирование будет изыскано, деньги направлены. Надеюсь, что и само предприятие не подведет и проведет необходимые работы в обозначенные ранее сроки.

«Ласточка», мост и «метро»

У региона большие планы в изменении уже имеющейся и создании новой транспортной инфраструктуры.

- Мы сейчас связываем электричкой пригороды Перми и города-спутники, - рассказал Махонин о внедрении полюбившейся многим россиянам «Ласточки». - 1 сентября будет впервые за постсоветский период запущена «Ласточка» в город Краснокамск (60 тысяч населения), 30 минут до центра города Перми. И вообще мы создаем такое некое транспортное кольцо, называем это «по-наглому» «пермское наземное метро». Диаметр его будет порядка 40 километров, что, в общем-то, чуть ниже, чем МЦК.

Продолжаются работы и в международном аэропорту «Пермь»

- Мы сейчас, после того как в 2017 году был запущен новый терминал, по сути дела, заканчиваем реконструкцию телетрапов, рулежных дорожек, в сентябре надеемся это все закончить, - доложил глава региона. - И следующий этап реконструкции аэропорта - это усиление взлетно-посадочной полосы, чтобы более широкофюзеляжные самолеты у нас могли приземляться и взлетать. Проект у нас готов, очень надеемся, что по линии Минтранса и Росавиации этим планам суждено будет сбыться в ближайшее время.

Путин пообещал поддержку в решении одного из самых болезненных вопросов для Перми - моста через Каму.

- Город у нас протяженный, по площади очень большой - порядка 70 километров протяженность. Центральный мост через реку Каму построен в 1967 году, - рассказывал Махонин. - Таких в стране было построено четыре моста, и это последний мост, который остался в эксплуатации. Конечно, большие пробки, большая загрузка, и мы бы мечтали, чтобы вы дали поручение проработать вопрос и Министерству финансов, и Министерству транспорта, чтобы включили этот мост в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации и заложили бюджетное финансирование на 2025–2026 годы. Пока мы запроектируем этот мост, концепция у нас уже нарисована, трассировка моста нам примерно понятна.

- Соответствующие профильные ведомства, правительство получат необходимые поручения для их проработки, - пообещал Путин. - Это касается и транспортной инфраструктуры, мостового сооружения, это касается учреждений культуры - все это будет проработано. Вопросы все очень важные, безусловно, надо все тщательно проработать с правительством по поводу источников финансирования.

Путин приедет на 300-летие Перми

Пользуясь случаем, врио губернатора заранее пригласил президента на празднование 300-летия Перми.

- Мы планируем масштабные изменения в городе: реконструкция основных центральных улиц, общественных пространств, парков, учреждений культуры, медицины, дорожной инфраструктуры, - описал планы по подготовке Махонин. - 140 миллиардов рублей примерно мы планируем инвестировать в празднование. Причем считаем для себя очень важным, поскольку в этот же год юбилей Екатеринбурга, с нашими соседями дружить.