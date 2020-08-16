«Не дошла до дома 50 метров». В Перми пропала 21-летняя девушка

Анастасия Веселкова. Фото предоставлено родственниками пропавшей

В Перми в микрорайоне Гайва пропала 21-летняя Анастасия Веселкова. Мама девушки рассказала «КП» подробности исчезновения.

- Настя пришла к нам со своей 5-месячная дочкой, - рассказывает мама пропавшей Зиля. - Попросила присмотреть за малышкой и пошла в гости к свое младшей сестре. От нашего дома ей нужно было пройти всего 50 метров. Но до дома она так и не дошла. С тех пор ее телефон не отвечает. Мы написали заявление в полицию.

Приметы: рост: 155 сантиметров, зелено-карие глаза, на лице есть веснушки. Была одет в белые кроссовки, светло-голубые рваные джинсы, черную футболку, бомбер цвета хакки.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что проводят поисково-розыскные мероприятия.

Всех, кто владеет какой либо информацией о местонахождении Анастасии, просят сообщать маме https://vk.com/inga2781139 или 102.

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.

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