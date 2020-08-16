Коронавирус в Перми последние новости на 17 августа 2020: умерли три человека, зараженных COVID-19

За все время пандемии в Пермском крае от коронавируса выздоровел 4931 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных на 17 августа достигло 6982.

Новые заболевшие проживают в 13 территориях региона.

Инфографика: оперштаб

Больше всего инфицированных выявлено в Перми - 43. Еще по три заразившихся вирусом обнаружены в Березниках, Кунгуре, Чердынском, Соликамском городских округах, Пермском муниципальном районе и Ординском муниципальном округе. Кроме того, в Лысьвенском, Добрянском, Чайковском ГО, Юсьвинском, Кудымкарском МО и Кунгурском МР зафиксировано по одному случаю заражения COVID-19.

Из 67 новых инфицированных – 29 мужчин, 38 женщин. Среди которых: младше 45 лет – 18 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. один человек умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 186 летальных исходов от COVID-19. Еще 120 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

За все время пандемии в Пермском крае от коронавируса выздоровел 4931 человек.