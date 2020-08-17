«Ушла жить на улицу в мороз». Пермячка, которая перед родами ночевала на теплотрассе, родила здорового мальчика

Мальчика назвали Артемом Фото: Виктор Правдин

Судьба Надежды и Вячеслав весьма прозаична: она оказалась на улице по вине черных риэлторов, он стал бездомным после смерти жены. Квартира досталась родственникам, и Вячеслав оказался на улице. Волею судьбы оба оказались в центре социальной помощи «Феникс».

Сначала просто общались, но потом у них закрутился роман, и Надежда забеременела. Они продолжали жить в Центре, работали, строили планы на жизнь, но в один из дней Надежда поругалась с руководителем Центра и сбежала.

- Я ждал ее сутки, - говорит Вячеслав. - Был уверен, что вернется. На улице была зима, февраль, холод страшный. К тому же она была на седьмом месяце беременности. Идти ей некуда. Но ни вечером, ни на следующий день она так и не вернулась.

Ради ребенка Надежда и Вячеслав решили измениться, бросили пить и пообещали, что больше никогда не вернутся к прошлой жизни Фото: Виктор Правдин

- Сначала я пошла в больницу, - рассказывает Надежда. - Узнать о состоянии ребенка. Врачи сказали, что с плодом все хорошо, беременность протекает без осложнений. Возвращаться в Центр я не собиралась и решила жить на теплотрассе в микрорайоне Вышка-2.

Утром следующего дня Вячеслав собрал вещи и отправился на поиски своей возлюбленной.

- Искал ее полдня, - вспоминает Вячеслав. - Когда нашел, просил вернуться. Но Надя была настроена решительно, и я остался с ней. Ночевали на трубах, сдавали металл, картон, я брал какие-то шабашки. Питались неплохо, только свежими продуктами, еду готовили на костре. Каждую неделю Надя ходила в больницу, проверяла здоровье ребенка. Прошел месяц и к нам пришли сотрудники благотворительной организации «Территория семьи». Сказали, что помогут с жильем, работой, восстановят документы, Наде помогут с родами, и мы согласились.

Мальчика назвали Артемом Фото: Виктор Правдин

В марте у Надежды и Вячеслава родился мальчик, его назвали Артем. Сотрудники «Территории семьи» сняли им квартиру, скоро Вячеславу восстановят документы и он пойдет работать по специальности - на стройку. А Надежда будет ухаживать за малышом. Ради ребенка они решили измениться, бросили пить и пообещали, что больше никогда не вернутся к прошлой жизни.

«Территория семьи»

«Территория семьи» - это благотворительная организация, созданная ради помощи взрослым и их детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. За время своего существования организация помогла сотням пермяков.

- Случиться может что угодно и с кем угодно. Каждый из нас может помочь людям, оказавшимся в беде. Мы не имеем отношения к государственным, политическим или другим структурам. «Территория семьи» была создана инициативными пермяками, работающими для защиты прав семьи, материнства и детства. Любой из вас может внести свою лепту и помочь семьям, в тяжелой жизненной ситуации, женщинам и детям,пережившим насилие. Мы существуем только благодаря вашей поддержке, - рассказывают сотрудники благотворительной организации.

Адрес: г.Пермь, ул. Елькина 45 (вход со стороны оврага, рядом с молочной кухней), нужно звонить в звонок.

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