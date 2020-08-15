Коронавирус в Прикамье - последние новости на 16 августа 2020: 7 процентов пермяков имеют иммунитет к COVID-19

В сутки проводится чуть более 3,3 тысяч исследований на COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае на 16 августа 2020 года достигло 6847. Накануне в регионе было выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 34 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 68 новых инфицированных – 33 мужчины, 32 женщины, два мальчика и одна девочка. Среди взрослых: младше 45 лет – 23 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет.

За все время пандемии 4900 человек выздоровели. Зафиксировано 184 летальных исхода от COVID-19. Еще 119 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19, в минувшие сутки зафиксирован еще один такой летальный исход. 1885 человек находятся на карантине по предписанию главного санитарного врача.

По данным на 16 августа, в Пермском крае проведено 402 885 исследований на коронавирус. Тестирование прошли свыше 350 тысяч человек. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, за последнюю неделю в среднем в сутки проводится чуть более 3,3 тысяч исследований на COVID-19.

Инфографика: оперштаб.

А частные клиники региона провели более 70 тысяч тестов на антитела. Как выяснилось, у 7,1 процента жителей есть иммунитет к новой коронавирусной инфекции.