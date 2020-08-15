"У кого-то - миллион в день, а у кого-то - 10 тысяч в месяц". Сколько зарабатывают пермские чиновники и депутаты

Дмитрий Махонин отчитался за доход в 3,8 миллиона рублей. Фото: архив "КП"

Декларации о своих доходах «государевы люди», то есть чиновники и депутаты разных уровней обычно выкладывали на общее обозрение в мае. И постепенно. Но из-за коронавируса все сместилось, и отчеты о доходах появились на официальных сайтах только в середине августа и практически одновременно. Итак, сколько же заработали за 2019 год пермские чиновники и депутаты.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, который в минувшем году работал в антимонопольной службе, отчитался за доход в 3,8 миллиона рублей. Он владеет квартирой площадью 124,6 квадратных метров, также в его пользовании находятся еще две квартиры, земельный участок и жилой дом.

По сравнению со своими предшественниками доход нынешний глава региона имеет весьма скромный.

Юрий Трутнев, занимавший пост губернатора в 2000-2004 годах, а ныне вице-премьер федерального правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном округе, в минувшем году заработал 180 миллионов рублей. Кстати, его доход серьезно сократился по сравнению с 2018 годом, когда он задекларировал 538 миллионов рублей и занял 23 позицию в рейтинге Forbes самых богатых российских депутатов и госслужащих.

Другой экс-губернатор, а сейчас министр экономического развития РФ Максим Решетников за 2019 год заработал 7, 691 миллиона рублей. Этот доход он получил на посту главы Пермского края.

В Правительстве Пермского края больше всех за минувший год заработала министр сельского хозяйства Оксана Бреднева - 28,4 миллиона рублей. На втором месте - вице-премьер Антон Клепиков, получивший за год доход в 17,6 миллиона.

Глава Перми Дмитрий Самойлов задекларировал за 2019 год доход в 6,9 миллиона рублей. В собственности мэра две квартиры площадью 87.1 и 335 кв.метров, автомобили Jeep Grand Cherokee и Audi Q7.

Среди депутатов Пермской городской думы первую строчку в списке самых богатых занимает Владимир Плотников. Его суммарный доход за год у составил почти 354 миллиона рублей, то есть ежедневно он зарабатывает около миллион в день. В числе его собственности два жилых дома, квартира в Испании и роскошные автомобили: Mercedes S63 и Rolls Roys Ghost.

Также в тройку самых богатых депутатов вошли строители – генеральный директор ПЗСП Алексей Демкин, чей доход составил около 56 миллионов и генеральный директор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный, заработавший 51,7 миллиона рублей.

Меньше всех в минувшем году заработал депутат Александр Филиппов. Его годовой доход составил 124 тысячи рублей или чуть больше 10 тысяч в месяц.

Отчитались о своих доходах и главы районов. Больше всех в минувшем году заработал глава Свердловского района Перми Андрей Усов - 6,2 миллиона рублей. Глава Дзержинского района Александр Стяжкин отчитался за 3,9 миллиона, глава Индустриального района Александр Иванов получил 2,9 миллиона. Меньше всех получила глава Новых Лядов Резида Печкурова – 1,7 миллиона рублей.