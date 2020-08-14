Коронавирус в Прикамье последние новости на 15 августа 2020: за пять месяцев пандемии в решгионе заболел 371 ребенок

В медицинском информационно-аналитическом центре Прикамья опубликовали статистику и рассказали, как чаще всего протекает СOVID-19 у детей.

- С начала пандемии новая коронавирусная инфекция была диагностирована у 371 ребенка из Пермского края, - говорится в сообщении. - Это составляет 5,5% от всех заболевших. Отметим, что чаще всего СOVID-19 протекает у детей в легкой или бессимптомной форме. Из общего числа заболевших в медучреждения было госпитализировано 128 детей, остальным было назначено амбулаторное лечение на дому. На данный момент 72 ребенка уже выписаны.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6847. За прошедшие сутки в Пермском крае зарегистрировали 70 новых случаев заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 70 новых инфицированных – 24 мужчины, 42 женщины, 4 детей (2 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 22 человека, 24 человека в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет.

Инфографика: краевой штаб.

Ежесуточный прирост больных составил 1,0%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 13 августа – 0,98).

Инфографика: Яндекс

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