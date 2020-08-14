Главная защита - вакцинация

Вакцинация от гриппа начнется в сентябре Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По календарю еще лето, но погода уже напоминает осеннюю. А скоро начнется: дождь, слякоть, простуды, а там уже и до сезона гриппа недалеко… Поэтому Министерство здравоохранения Пермского краярекомендует уже сейчас задуматься о необходимости вакцинации от гриппа.

- В этом году, по данным руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в Пермском крае, как и в других регионах страны, будет циркулировать штамм гриппа типа А и В, который ранее в России не встречался, и, соответственно, иммунитета к нему у пермяков нет, - рассказала министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова.- Вакцина адаптирована именно под этот грипп. Она поступит в край после 24 августа в рамках федеральной поставки, и мы сразу приступим к вакцинации, чтобы у населения успел сформироваться иммуннитет.

По расчетам эпидемиологов,в Пермском крае для создания группового иммунитета нужно охватить прививками более полутора миллиона человек - 60 процентов совокупного населения. При этом вакцинацию должны пройти 75 процентов людей, входящих в группы риска - тех, кто имеет хронические заболевания, а также не менее 85 процентов всех работников образовательных, медицинских и социальных учреждений, общепита.

По данным специалистов,в 2019 году вакцинацию от гриппа прошли 52 процента населения Пермского края, при этомв регионе было зафиксировано снижение заболеваемости гриппом на 23 процента.

Где сделать прививку?

Традиционно пройти вакцинацию можно в прививочном кабинете поликлиникипо месту прикрепления совершенно бесплатно.

- Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться через единый телефон записи к врачу, сайт «Управляем вместе» или портал Госуслуг. При входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр и быть в маске и перчатках, - пояснила Оксана Мелехова. - Для удобства и большего охвата населения иммунизацией мы увеличим в лечебных учреждениях количество прививочных бригад.

Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр врача, у вас не должно быть выявлено симптомов простуды или температуры. Прививку от гриппа можно ставить и тем, кто переболел коронавирусом, но должно пройти не менее двух недель после выздоровления.

Кроме поликлиник, поставить прививку от гриппа многие пермяки смогут прямо на своих рабочих местах. Крупные предприятия организуют вакцинацию в своих медпунктах. Также будет организована вакцинация в детских садах и школах.

В последние годы появилась практика выезда прививочных бригад в ТСЖ, когда председатель или совет правления дома обращается с просьбой в поликлинику об организации вакцинации на их территории, обеспечивая при этом подходящее помещение для проведения процедуры.

Новинкой этого года станет вакцинация в торговых центрах.

- Эта практика хорошо зарекомендовала себя в Москве, где прививали людей в мобильных палатках и автомобилях возле станций метро, - рассказала Оксана Мелехова. - Сейчас мы ведем переговоры об открытии на территории торговых центров прививочных пунктов. Вакцинация будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Когда лучше пройти вакцинацию?

Прививочная кампания от гриппа в Прикамье традиционно начинается в сентябре. Но обычно в это время люди еще не готовы пройти вакцинацию: кто-то ездит в отпуск, кто-то занимается уборкой урожая на дачах - и раньше октября-ноября о прививках не задумываются. Но для того чтобы сформировался иммунитет, должно пройти определенное время.

Как правило, эпидемия гриппа начинается на Дальнем Востоке, затем вирус «приходит» на Урал и Поволжье. Заболеваемость гриппом в Пермском крае начинается в октябре, постепенно растет к ноябрю-декабрю. Пик заболеваемости возникает в конце декабря, но благодаря новогодним каникулам в январе количество заболевших снижается, а затем вновь растет.

- Хотя в этом году не ожидается ранней заболеваемости, нельзя забывать, что мы живем в условиях пандемии COVID-19, и непонятно, как будет вести себя коронавирус во время обычного осеннего всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппа, - отметила Оксана Мелехова. -Поэтому мы хотим чуть раньше привить население, чтобысформировался иммунитет. Если пройти вакцинацию в сентябре, иммунитет сформируется уже к октябрю-ноябрю.

Есть и еще одна причина для того, чтобы пройти вакцинацию от гриппа пораньше. В октябре планируется начать вакцинацию от коронавируса. А между двумя прививками - от гриппа и коронавируса - должно пройти не менее трех недель.

От пневмонии тоже есть прививка

Основная защита от пневмонии - вакцинация от пневмококковой инфекции. Эта прививка особенно важна для детей в возрасте до трех лет. Она включена в национальный календарь прививок.

Глава региона Дмитрий Махонин поручил максимально охватить вакцинацией против пневмококковой инфекции детей первых лет жизни, призывников и лиц, проживающих в домах социального обслуживания, а также жителей региона, имеющих хроническую патологию.

Средства на приобретение вакцины выделяются из федерального и краевого бюджетов. В прошлом году от пневмококковой инфекции было привитоза счет средств федерального бюджета 62 000 детей,

2821 человек старше трудоспособного возраста, проживающих в домах социального обслуживания, за счет средств регионального бюджета - 6600 призывников, 7031 человек с хронической патологией.

В этом году прививки поставятза счет средств федерального бюджета 62 000 детей, все вновь поступившие в дома социального обслуживания, за счет средств регионального бюджета - 6600 призывников, 14 270 человек с хронической патологией.

- Если врач вам предлагает поставить прививку от пневмококковой инфекции - настоятельно рекомендую прислушаться к его словам, - советует Оксана Мелехова. - Ее можно делать совместно с гриппозной вакциной.

В лес - под защитой

Также специалисты рекомендуют осенью привиться от клещевого энцефалита. Поставить эту прививку может любой житель Пермского края в поликлинике по месту жительства бесплатнопо полису ОМС.

Если вы ранее не проходили вакцинацию от клещевого энцефалита, то лучше всего поставить первую прививку осенью, а следующую - весной, к примеру, в марте. Оптимальный интервал между двумя прививками, по мнению специалистов, - 5-7 месяцев.

Затем через год проводят ревакцинацию, а последующие ревакцинации - раз в каждые три года.