Коронавирус в Перми последние новости на 14 августа 2020: 80% новых заболевших проживают в краевой столице

Из 72 новых инфицированных – 22 мужчины, 44 женщины и шестеро детей. Фото: архив "КП"

На утро 14 августа в Пермском крае заболели коронавирусом 6777 человек.

- За предыдущие сутки в регионе было выявлено 72 новых случая заражения COVID-19, - сообщили в краевом оперштабе. - 45 человек проходят лечение в больницах, 27 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1,1%, коэффициент распространения болезни - 0,98.

Из 72 новых инфицированных – 22 мужчины, 44 женщины и шестеро детей: два мальчика и четыре девочки. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 18 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие проживают в 10 территориях региона.

Инфографика: Яндекс.

Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре – 57 человек. Трое - в Лысьвенском городском округе. Еще по два заразившихся обнаружены в Верещагинском ГО, Куединском, Карагайском и Пермском муниципальных районах. В Кунгуре, Березниках, Бардымском МР и Юсьвинском МО - по одному случаю заражения COVID-19.

«Свободным» от коронавируса, по-прежнему, остается Косинский муниципальный округ.

За минувшие сутки в Прикамье было зафиксировано четыре летальных исхода: два пациента скончались от COVID-19, еще двое умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в Пермском крае было зафиксировано 182 летальных исхода от COVID-19. Еще 117 случаев смерти инфицированных – не от коронавируса.